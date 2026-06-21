La Cubilla estrena balcón al paraíso: Lena impulsa un mirador sostenible en el corazón de la Reserva de la Biosfera

El Ayuntamiento de Lena ha iniciado las obras de construcción del nuevo mirador de La Cubilla, una infraestructura que busca "reforzar la oferta de turismo sostenible del concejo y poner en valor uno de los enclaves paisajísticos más destacados del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa", declarado Reserva de la Biosfera.

La actuación, diseñada por la oficina técnica municipal, se desarrolla en la cima del puerto de La Cubilla sobre una superficie de algo más de 170 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 46.667 euros y un plazo de ejecución previsto de una semana.

La iniciativa apuesta por una intervención de "baja intensidad", concebida "bajo criterios de economía circular y reversibilidad, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección ambiental vigente". Además, se han priorizado soluciones sostenibles, de bajo mantenimiento y elevada durabilidad.

Un espacio pensado para el visitante

El futuro mirador dispondrá de diversos elementos destinados a mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellos destacan unas letras metálicas de acero que identificarán el espacio, bancos para el descanso, balizas de señalización dirigidas a senderistas y un panel informativo de madera de pino con tejado a dos aguas y tratamiento antigraffiti para facilitar la interpretación del paisaje.

La intervención se completará con trabajos de restauración ecológica mediante técnicas de hidrosiembra adaptadas a la flora de montaña. El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Montaña Central y está financiado íntegramente con fondos Next Generation EU.