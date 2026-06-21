La Cubilla estrena balcón al paraíso: Lena impulsa un mirador sostenible en el corazón de la Reserva de la Biosfera
El proyecto, ya con las obras en marcha, pretende reforzar el turismo sostenible en pleno parque natural de Las Ubiñas-La Mesa
El Ayuntamiento de Lena ha iniciado las obras de construcción del nuevo mirador de La Cubilla, una infraestructura que busca "reforzar la oferta de turismo sostenible del concejo y poner en valor uno de los enclaves paisajísticos más destacados del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa", declarado Reserva de la Biosfera.
La actuación, diseñada por la oficina técnica municipal, se desarrolla en la cima del puerto de La Cubilla sobre una superficie de algo más de 170 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 46.667 euros y un plazo de ejecución previsto de una semana.
La iniciativa apuesta por una intervención de "baja intensidad", concebida "bajo criterios de economía circular y reversibilidad, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección ambiental vigente". Además, se han priorizado soluciones sostenibles, de bajo mantenimiento y elevada durabilidad.
Un espacio pensado para el visitante
El futuro mirador dispondrá de diversos elementos destinados a mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellos destacan unas letras metálicas de acero que identificarán el espacio, bancos para el descanso, balizas de señalización dirigidas a senderistas y un panel informativo de madera de pino con tejado a dos aguas y tratamiento antigraffiti para facilitar la interpretación del paisaje.
La intervención se completará con trabajos de restauración ecológica mediante técnicas de hidrosiembra adaptadas a la flora de montaña. El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Montaña Central y está financiado íntegramente con fondos Next Generation EU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
- Dos escenarios, 'food trucks', artesanía y al menos once grupos musicales: así será el festival que inaugurará en julio el recinto ferial de Langreo
- Langreo y Avilés fueron los dos únicos concejos que rechazaron la petición de los hosteleros de colocar televisores en las terrazas para los partidos de España en el Mundial
- Las familias de la concertada de Mieres, contra Educación: 'Nos obligan a escolarizar a nuestros hijos donde no hemos elegido y ponen en riesgo nuestra conciliación
- San Xuan suena bien: el concierto de Víctor Manuel al pie del castillete iluminado de Barredo marca este viernes el arranque del apogeo de las fiestas de Mieres
- Siete mil voces para salvar el mercado: Mieres se moviliza por la plaza de abastos antes de cumplir 120 años
- Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: 'Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín
- Malestar' entre los hosteleros de Langreo por la negativa del Ayuntamiento a permitir la colocación de pantallas en las terrazas para seguir el Mundial: 'No lo entendemos