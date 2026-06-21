La jubilación de dos maestros eternos para Turón: el instituto del valle despide con emoción a Emma y Tino

Las personas pasan por los puestos, pero los buenos profesionales permanecen en la memoria colectiva. Emma Ovejero y Faustino Díaz han hecho mucho más que pasar por el Instituto Valle de Turón. Su legado como respetados profesores forma ya parte del álbum emocional de recuerdos de varias generaciones de turoneses. A ambos les ha llegado la jubilación. Compañeros y alumnos los han despedido abrumándolos de cariño.

Emma y Tino son en Turón la "dire" y el "profe" de Inglés. La primera ha ejercido durante los últimos años como directora del centro. Coincidiendo con el final del curso han recibido un sentido homenaje. La comunidad educativa les hizo un pasillo, colmándolos de cariño y dejando patente la confianza, el respeto y la gratitud que se han ganado. El emotivo reconocimiento sorprendió a ambos docentes a la salida del instituto. Allí les esperaban alumnos, profesores, trabajadores del centro y antiguos estudiantes para agradecerles décadas de dedicación a la enseñanza. Fueron minutos cargados de emoción en los que los aplausos, los abrazos y alguna lágrima reflejaron el profundo vínculo que ambos han tejido con el valle a lo largo de sus carreras.

Pocas personas representan mejor la historia reciente del Instituto Valle de Turón que Faustino Díaz. Conocido por todos simplemente como Tino, llegó al centro en 1983 tras aprobar las oposiciones con apenas 22 años. Desde entonces, salvo una breve interrupción para cumplir el servicio militar, ha permanecido vinculado al instituto durante más de cuatro décadas. Generaciones enteras de turoneses han pasado por sus clases de Inglés.

Compañeros y antiguos alumnos coinciden en describirlo como "una auténtica institución en el valle". Catedrático de Inglés y durante años jefe de departamento, ejerció también recientemente como jefe de estudios. Quienes han compartido trabajo con él destacan su "extraordinario nivel académico, su inteligencia, su afilado sentido del humor y una calidad humana que le ha granjeado el afecto de toda la comunidad educativa". Fuera de las aulas, otra de sus grandes pasiones es la música. Bajista del grupo mierense "Skanda", afronta ahora una nueva etapa en la que espera disponer de más tiempo para dedicarlo a esa afición .

Huella profunda

La trayectoria de Emma Ovejero también ha dejado una profunda huella en el centro. Llegó al instituto en 2002 y desde entonces ha desempeñado múltiples responsabilidades. Profesora de Latín en sus inicios, formó parte del departamento de Orientación, impartió clases en programas de diversificación y posteriormente se especializó en Geografía e Historia. "Fue además la persona que introdujo el programa bilingüe en el centro cuando comenzó a implantarse en Asturias, una iniciativa que contribuyó decisivamente a modernizar la oferta educativa del instituto", destacan sus compañeros.

Durante años coordinó actividades complementarias y extraescolares, convirtiéndose en una de las grandes dinamizadoras de la vida escolar. En los últimos cuatro cursos asumió la dirección del centro. Sus compañeros la definen como "una trabajadora incansable, una profesional brillante y una compañera siempre dispuesta a ayudar". Licenciada en Filología Clásica y también en Derecho, destacan de ella no solo su capacidad intelectual, sino su enorme compromiso con la enseñanza. "Su vida ha sido la educación", resumen quienes mejor la conocen.

Quizá por eso el homenaje del viernes tuvo un significado especial. Más allá de los méritos académicos o de los cargos desempeñados, lo que quedó patente fue el cariño sincero de quienes compartieron con ellos aulas, pasillos y proyectos.