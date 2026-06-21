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El PSOE de Sobrescobio y Adrián Barbón homenajean a Roberto Palacios: "Personifica todos y cada uno de los buenos valores de lo que significa ser socialista"

Barbón elogió la iniciativa por mantener vivo el legado y los valores que representó Vicente Álvarez

Adrián Barbón, junto a Roberto Palacios, en silla de ruedas. | FOTO CEDIDA A LNE

Adrián Barbón, junto a Roberto Palacios, en silla de ruedas. | FOTO CEDIDA A LNE

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David Montañés

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, participó este domingo en la fiesta anual del PSOE de Sobrescobio, celebrada en el Merendero de Anzó, en Rioseco. Durante el acto se entregó el reconocimiento "Memorial Alcalde Vicente Álvarez" a Roberto Palacios. Barbón destacó el acierto de la agrupación al concederle esta distinción y afirmó que el homenajeado "personifica todos y cada uno de los buenos valores de lo que significa ser socialista". Asimismo, elogió la iniciativa por mantener vivo el legado y los valores que representó Vicente Álvarez.

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