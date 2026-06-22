El archivo de Gerardo Iglesias ya es de Langreo: "Estos fondos recogen una parte fundamental de nuestra historia reciente"

El archivo de Gerardo Iglesias ya es de Langreo. El Ayuntamiento ha culminado la catalogación de los 134 documentos cedidos por el exminero, sindicalista y político, un proceso que ha permitido formalizar el convenio de cesión de este valioso fondo documental al Consistorio. La firma del acuerdo, rubricado por Iglesias y el acalde de Langreo, Roberto Marcos García, pone fin a un proceso iniciado hace meses y orientado a la conservación, estudio y difusión de uno de los legados más significativos para la memoria democrática de Asturias.

Gerardo Iglesias firmando la cesión de los documentos. / | LNE

Exposición permanente

Los documentos, que hasta ahora se encontraban bajo custodia municipal, pasarán a integrarse en el patrimonio documental del Ayuntamiento de Langreo, con el objetivo de ser accesibles a investigadores y ciudadanos. Parte de este material formará además el núcleo de una futura exposición permanente en la Casa de los Alberti, en Ciaño.

La concejala de Memoria Democrática de Langreo, Angelita Cueva, subrayó la importancia del acuerdo como cierre de un proceso técnico previo imprescindible. “Con la firma de este convenio aseguramos que las generaciones presentes y futuras puedan acceder a una parte fundamental de nuestra historia reciente”, afirmó. Cueva recordó que el trabajo de catalogación ha sido clave para poder formalizar la cesión definitiva de los fondos.

Memoria democrática

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, destacó también el valor histórico y simbólico del legado cedido por Iglesias. “Hoy damos un paso más en la preservación de nuestra memoria democrática y lo hacemos gracias a la generosidad y el compromiso de Gerardo Iglesias”, señaló. El regidor enmarcó el acuerdo dentro de una estrategia más amplia para impulsar la Casa de los Alberti como espacio de referencia cultural e histórica, vinculada además a la identidad minera y social del concejo. “La culminación de este proceso demuestra que el esfuerzo realizado durante estos meses ha merecido la pena y que Langreo se consolida como un referente en la conservación y divulgación de la memoria democrática en Asturias”, añadió.

Una parte significativa de la documentación cedida está vinculada a la exposición “Maquis”, fruto de años de investigación de Iglesias sobre la guerrilla antifranquista. El antiguo secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida ha reunido a lo largo de décadas un importante archivo sobre los llamados “fugaos”, los guerrilleros asturianos que continuaron la lucha tras la Guerra Civil. Este trabajo se materializó en publicaciones como “Por qué estorba la memoria” o “La amnesia de los cómplices”, donde recoge la historia de numerosos combatientes y la represión franquista en Asturias.

Gerardo Iglesias, que abandonó la política en 1988 tras el XII Congreso del PCE y regresó posteriormente a la minería, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y recuperación de esta memoria histórica. Con esta cesión, su archivo personal pasa a formar parte del patrimonio público de Langreo, garantizando su preservación y su difusión como testimonio de una etapa clave de la historia reciente de Asturias.