"Bocados con orgullo" en San Martín: quince establecimientos participan este fin de semana en las II Jornadas de pinchos y tapas LGTBIQ+

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio presentó este lunes sus II Jornadas de pinchos y tapas LGTBIQ+ "Gastrodiversa-Bocados con Orgullo", que se celebrará del 26 al 28 de junio en quince establecimientos hosteleros del municipio, "con originales creaciones culinarias que rendirán homenaje a mujeres y hombres que son referentes del colectivo por su papel influyente en el mundo de la cultura, el deporte o la política", señaló el gobierno local.

La iniciativa, que "reivindica el respeto a la diversidad sexual", es promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, con la colaboración de la Concejalía de Emprendimiento. Las jornadas crecen en participación, ya que de los nueve bares de la primera edición se ha pasado a los quince de esta segunda, distribuidos por las localidades de El Entrego, Sotrondio y Blimea. Tomarán parte el Restaurante Diferente, Vinacoteca El Pasu, Sidrería La Batea, El Rinconcito de Leyre, Cafetería Cervantes, Cafetería La Estación, Cafetería La Galería, Cervecería Tom Malory, Taberna Abacería La Buena Vida, Cafetería Raíces, Sidrería La Sindical y Bistró Válgame Dios, en El Entrego; Casa Pachín y Cafetería El Alba, en Sotrondio; y Sidrería Crespo’s, en Blimea.

Cada local ha creado para la ocasión un original pincho o tapa, a un precio de entre 3 y 5 euros, "inspirado en un personaje influyente del colectivo" que se le ha sido asignado desde la Concejalía de Igualdad de manera aleatoria. Se rendirá tributo a Ricky Martin, Mapi León, Inma Cuesta, Boris Izaguirre, Yosune Álvarez, Fernando Tejero, Jesús Vázquez, Virginia Woolf, Maxim Huerta, Yenesi, Lorenzo Caprile, María del Monte, Los Javis, La Veneno y Bibiana Fernández.

Música

Para animar la celebración del evento se programarán tres sesiones musicales con Astur DJ. Habrá una el viernes 26 de junio, en Sotrondio, en la plaza de Ramón y Cajal, a las 19.30 horas, con DJ Carlos; el sábado, en Blimea, a las 12.30 horas, con DJ Nacho, en la plaza de El Campu; y el domingo, en el parque de La Laguna, El Entrego, también a las 12.30 horas, con DJ Arturo.

La celebración de Gastrodiversa, en palabras de la concejala de Igualdad, Gema Suárez, "no es una jornada cualquiera de pinchos como las muchas que se celebran que tienen un carácter gastronómico y una finalidad turística y de promoción de la economía, sino que aprovecha un espacio de convivencia como son los bares para defender la libertad y la igualdad de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+", explicó.

El concejal de promoción Económica, Arturo Fernández Guizán, destacó "el potencial del sector hostelero local y agradeció su participación en un evento de apoyo al colectivo LGTBIQ+ que apela al respecto a la diversidad sexual".

El cartel de las jornadas. / .

Por otro lado, el resto de la programación conmemorativa del Día del Orgullo Gay contempla una fiesta matinal, el viernes 26 de junio, a partir del mediodía, en la plaza de Ramón y Cajal, con música, reparto de presentes conmemorativos, para el público asistente hasta agotar existencias, y material informativo proporcionado por la Asociación de Personas LGTBIQ+ de Asturias, Xega.

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De igual modo, en el pleno ordinario que se celebrará el día antes, el jueves 25 de junio, se incluirá un manifiesto LGTBIQ+.