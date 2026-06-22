Los comerciantes de la plaza de abastos llevan al Ayuntamiento una "deuda pendiente" avalada por las firmas de 7.000 vecinos de Mieres: "Está abandonado, hay hasta musgo"

Los comerciantes de la plaza de abastos de Mieres picaron este lunes a la puerta del Ayuntamiento para entregar una enorme factura aún sin pagar. La deuda que reclaman no es tanto monetaria, que también, como moral. “Lo único que pedimos es que se respete el mercado tradicional de Mieres como se merece, manteniéndolo en unas condiciones al menos saneadas”. La petición está avalada por 7.000 firmas, que fueron depositadas en el Registro Municipal.

Los comerciantes se personaron en el Ayuntamiento portando una gran caja que contenía un pedido que lleva años sin atenderse. La escena tenía algo de reivindicación y algo de simbólico. Dentro de la caja no había mercancía ni documentos. Lo que los comerciantes quisieron simbolizar fue una larga lista de demandas pendientes que, a su juicio, siguen sin encontrar respuesta. La entrega de las 7.000 firmas supone el último paso de una campaña impulsada por la asociación de comerciantes "Ye Mieres" para reclamar actuaciones urgentes en la plaza de abastos, un edificio centenario que consideran clave para el futuro comercial del concejo.

Durante la presentación de las firmas estuvieron presentes varios concejales del PSOE de Mieres, que quisieron mostrar su respaldo a una iniciativa que ha logrado movilizar a miles de vecinos.

La portavoz de los empresarios del mercado, Sara Martínez, aseguró que el principal problema es el deterioro progresivo de las instalaciones. "Hay un abandono absoluto", afirmó. Entre las carencias citó problemas de limpieza, iluminación deficiente, baños pendientes de reforma, puertas deterioradas, presencia de óxido en distintas estructuras y el mal estado de numerosos puestos vacíos. "Hay hasta musgo", lamentó

Actualmente, según los comerciantes, apenas están ocupados alrededor de 18 de los 42 puestos disponibles. Muchos de los espacios cerrados presentan "persianas rotas, cableados deteriorados o daños estructurales que dificultan cualquier posibilidad de atraer nuevos negocios".

Falta de limpieza

"La limpieza es imprescindible", defendió Martínez. Según explicó, el suelo presenta acumulación de verdín en distintas zonas y la limpieza diaria se limita en muchas ocasiones al uso de una manguera. También denunció la proliferación de palomas y la falta de mantenimiento en aspectos básicos del edificio.

Otra de las demandas se refiere a cuestiones aparentemente menores, pero que consideran importantes para la imagen del mercado. Entre ellas figura la instalación de nuevos toldos exteriores que permitan "dignificar la actividad comercial y mejorar la estética del entorno".

El presidente de "Ye Mieres", Roberto Ardura, destacó que la campaña no busca la confrontación con el Ayuntamiento, sino trasladar una preocupación compartida por buena parte de la ciudadanía. "Aquí no habla solo una asociación. Hablan 7.000 firmas. Está hablando un pueblo", señaló.

Ardura considera que la plaza de abastos constituye uno de los principales motores comerciales del municipio y lamenta que muchas de las peticiones formuladas durante los últimos años hayan quedado atrapadas en promesas de futuro. "La respuesta siempre es que se está trabajando en ello, pero las carencias siguen ahí", resumió.

Los comerciantes insisten en que la situación resulta especialmente llamativa porque, pese a las dificultades, la actividad mantiene una evolución positiva. Aseguran que las ventas se han recuperado tras los efectos iniciales de la peatonalización del entorno y que el mercado recibe cada vez más visitantes y turistas.

Por ello, reclaman una actuación inmediata que combine medidas de mantenimiento urgente con la planificación de una futura rehabilitación integral. Consideran que ambas actuaciones son compatibles y necesarias para preservar uno de los edificios más emblemáticos de Mieres.