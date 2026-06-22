Las Cuencas arden con San Xuan: Mieres suspende los fuegos artificiales previos a su gran hoguera ante el peligro de incendios forestales por la ola de calor

San Juan tiene estos días cita ineludible con las Cuencas mineras asturianas. Tan es así que Mieres ya arrancó con la programación el 11 de junio y el pasado viernes vivió el exitoso concierto de Víctor Manuel. Pero San Xuan con se acabó con esa cita histórica en el Pozo Barreo. En la capital del Caudal este martes 23 de junio la actividad comienza a las 13.30 con títeres “Bailadera” en el Requejo. A las 19.00 horas será el “enrame” y el desfile de los grupos “L'Artusu”, en el paseo de la Estación del Vasco; “Práu Llerón,” en La Villa, y Ruxidera en la Fonte Ayuntamiento. A las 20.30 horas el escenario del parque Jovellanos acogerá el concierto de “Sanguijuelas del Guadiana”. Los fuegos artificiales previstos para las 23.00 horas se han suspendido debido a las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales. A las doce de la noche será la tradicional foguera de San Xuan en la plaza del Ayuntamiento. La fiesta se trasladará de nuevo al parque Jovellanos para la actuación de “Celtas Cortos” a la una de la madrugada a noche. El cierre lo pondrá, a partir de las 2.30, “DJ Grand”. El miércoles, día de San Juan será reparto del bollo y la entrega de los premios “Mierenses en el mundo” a partir de las 13.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta.

EN IMÁGENES: Concierto de Víctor Manuel por San Xuan en el Pozu Barreo / Mario Canteli

Moreda

En Moreda, con el cambio de fechas del festival “FolkAyer”, que esta undécima edición se traslada de octubre a junio, la hoguera está incluida en el festival folklórico allerano. La cita será en plaza de la iglesia de Moreda.

Langreo

En la cuenca del Nalón, Langreo celebra una de sus hogueras más destacadas en el centenario barrio Urquijo, en La Felguera. La hoguera ya esta instalada en la cancha deportiva para ser consumida por el fuego en la noche de San Juan. La pira está coronada por varias figuras realizadas por el escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, entre ellas una dedicada al futbolista de Tuilla David Villa.

Las actividades comenzarán a las 19.00 horas con el reparto del bollo y la botella de vino para los socios de la asociación, como anticipo de la merienda de confraternización. A las 22.30 habrá sorteo de regalos y a las 00.00 será el encendido de la hoguera y la actuación del grupo Reija.

Laviana

En Laviana, este martes 23 de junio se celebra "Tiendes a la Cai" durante el horario comercial. A las 18.00, el quiosco de la música de la Pola acoge el espectáculo “Margarito y Cía. Este circo no es normal”. A las 20.30 horas en la plaza del Ayuntamiento habrá concierto con “Raigañu” y “Dixebra”. La noche culmina con la gran Foguera en el prau Nardón, junto al nuevo aparcamiento de Pola de Laviana, a partir de las doce de la noche. Las actividades continuarán gasta el domingo, cuando habrá una marcha de 2 kilómetros y un escanciado solidario a favor de asociación ELA Asturias. Será a las 12.00 en la Plaza del Ayuntamiento.

El Entrego y Blimea

En San Martín del Rey Aurelio habrá dos hogueras. En El Entrego, el club de fútbol ha recuperado la hoguera de San Juan con distintas actividades al lado del campo Nuevo Nalón. A las 20.00 horas habrá juegos infantiles y a partir de las 23.00 verbena con Asun. A las doce será la hoguera y danza prima. Habrá hinchables y servicio de barra. Blimea celebra también su tradicional hoguera en el Parque "El Florán".