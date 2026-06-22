Habrá fiestas de la patrona de Langreo: el Principado ve viable colocar carpas en el entorno de la ermita de El Carbayu (declarada bien de interés cultural) con estos requisitos

El Carbayu podrá celebrar a principios de septiembre, como cada año, las fiestas en honor de la patrona de Langreo. El Ayuntamiento de Langreo anunció este lunes que ha recibido una notificación del Principado en la "pone de manifiesto la viabilidad legal" de organizar el evento, pese realizarse en el entorno de la ermita, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno local esgrime, haciéndose eso de lo expuesto por la Consejería de Cultura, que el Principado ya "pone sobre la mesa las posibles soluciones, como la colocación de la carpa a dos metros del entorno del Bien de Interés Cultural y el uso de contrapesos para la sujeción de la carpa", una medida, esta última, que los vecinos aseguraron que ya venían aplicando. Por su parte, la propia Consejería de Cultura, en manifestaciones a este diario, expuso este lunes que la ermita "no cuenta con un entorno de protección oficialmente delimitado, por lo que no sería preciso el permiso de Patrimonio a priori" para celebrar la fiesta.

La polémica entre el gobierno local y la asociación de vecinos de El Carbayu estalló el viernes, después de que la asociación vecinal decidiera suspender las actividades del día del socio, previstas para el sábado, tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento para contar con una autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevábamos colocando carpas allí", expusieron los afectados. El permiso era necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. Los vecinos alertaron que esta "documentación que se exige ahora" también podría abocar a la "posible suspensión" de las fiestas de El Carbayu, patrona de Langreo, previstas para el 7 y 8 de septiembre. El Ayuntamiento denunció la colocación de una carpa que se ancló al suelo "rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores", una acusación que los vecinos, que finalmente habían suspendido la fiesta, niegan.

Después de un fin de semana de cruce de reproches y acusaciones entre el Ayutamiento y el colectivo vecinal, el gobierno local de Langreo expresó su "satisfacción por la resolución de la Consejería de Cultura (recibida este lunes por registro) en la que pone de manifiesto la viabilidad legal para la celebración de eventos populares y la conservación del patrimonio en el marco del entorno de la ermita del Carbayu, tal como había venido reclamando el gobierno local", algo "indispensable para el respeto de las tradiciones y la conservación de nuestros parajes naturales", indicaron fuentes municipales.

En el documento remitido por Cultura, sostiene el gobierno local, "ya se ponen sobre la mesa las posibles soluciones, como la colocación de la carpa a dos metros del entorno del Bien de Interés Cultural y el uso de contrapesos para la sujeción de la carpa. Dado que ya se conocen los requisitos exigidos por el Servicio de Instituciones Culturales y Protección de Patrimonio del Principado de Asturias, el gobierno municipal mantendrá una reunión con la asociación que promueve los festejos para que estos puedan desarrollarse con el éxito que viene siendo habitual, al mismo tiempo que se garantiza la protección del entorno".

Principado

Responsables de la Consejería de Cultura argumentaron, por su parte, que la Iglesia de El Carbayu está declarada Bien de Interés Cultural, "pero en dicha declaración no cuenta con un entorno de protección oficialmente delimitado, por lo que no sería preciso el permiso de Patrimonio a priori. De hecho, no consta en la Dirección General de Patrimonio Cultural que se haya solicitado permiso con anterioridad".

Las mismas fuentes señalaron que, "si bien la competencia para solicitar dichos permisos es municipal, el jueves de la semana pasada la asociación de vecinos remitió escrito a la Dirección General, respondiendo esta al día siguiente con las indicaciones de cómo debería ser la instalación de la carpa en lo que tiene que ver con las afecciones a la iglesia. En todo caso, y con el fin de aclarar las dudas al respecto, la asociación ha solicitado una reunión con la Dirección General que tendrá lugar esta misma semana".

Respuesta a la oposición

El gobierno local de Langreo aludió también a las críticas a su modo de actuar, planteadas por Vox y los ediles no adscritos. "Queremos mostrar públicamente nuestro respaldo a los funcionarios que han elaborado los informes estrictamente técnicos y objetivos sobre los que se sustenta el expediente de autorización de la fiesta. Con enorme perplejidad hemos visto como otro grupo municipal y varios concejales tránsfugas han cuestionado públicamente la veracidad de los informes técnicos elaborados con motivo de la colocación de la carpa en el Carbayu".

Noticias relacionadas

"Desde este equipo de gobierno", añadieron, "consideramos intolerable que se deslice en la prensa una posible utilización partidista de informes puramente técnicos o una posible coacción a técnicos para emitir informes en un sentido determinado. Si realmente tiene pruebas de ello o sospechas fundadas y son una oposición responsable, deberían de acudir a los tribunales".