Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio: "Hay una empresa interesada en retomar el proyecto de la planta embotelladora de agua"

Marcelino Martínez (PSOE) lleva 18 años al frente de la Alcaldía de Sobrescobio y desde entonces ha gobernado con mayoría absoluta. También preside la Mancomunidad del Valle del Nalón.

-¿Qué destacaría de estos tres años de mandado?

-Muchas cosas. Seguimos trabajando, dando servicios a los vecinos y sacando proyectos muy importantes. En este mandado han sido dos. Uno de un millón y medio de euros que fue el Centro Integral de la Mujer, que creo que es el primero de Asturias y tiene unos equipamientos muy importantes. Estamos muy contentos. También hicimos un proyecto de medio millón de euros para ampliar el parking de Soto de Agues, instalando además placas solares que van a dar pues servicio a los edificios públicos que tenemos que allí y al alumbrado. También damos servicios al municipio, a los vecinos, para que se sientan como en cualquier ciudad de Asturias. Y destacaría el tema de la escuela. Tenemos 38 críos en la escuela y 14 en la de 0 a 3 años. Desde hace dos años tenemos a los chavales de la escuela de forma provisional en el Centro Cultural Vicente Álvarez. Ya se está ultimando la obra en la escuela y en septiembre los críos van a estar allí otra vez de nuevo. Solo tenía dos aulas y ahora lo que se hizo fue hacer más aulas para que puedan desdoblar y contar con comedor y oficinas.

-¿Supone un obstáculo en ocasiones vivir en zonas rurales para recibir esos servicios?

-Nosotros tenemos lo muy claro. Ojalá pudiéramos dar más todavía. Ahora tenemos pendiente un gimnasio y creemos que los vamos a conseguir hacer en esta legislatura. Tenemos en mente que sea en uno de los edificios habilitados en el marco del proyecto de la Casa de la Mujer Rural. Hay un edificio que es grande y queremos dedicar una parte de él a un gimnasio.

-¿Está notando también Sobrescobio el repunte de población que experimentan otros concejos de las Cuencas?

-Sí, estamos captando nuevos vecinos. Y vemos que todas las casas ofertadas en los pueblos se están vendiendo, tanto para segunda vivienda como para gente que viene a quedarse. Lo que más nos impactó a la hora de fijar población, y es el proyecto del que más orgulloso me siento, es la escuela de 0 a 3 años. Se nos marchaba gente del concejo y el ayuntamiento asumió que había que hacer esa escuela. También han ayudado las viviendas sociales, que tenemos tres fases, y fueron un tirón muy grande para que la gente joven se quedara a vivir en el consejo. Y no vamos a parar. Ahora ya tenemos un nuevo edificio, una nave, que vamos a demoler para cederlo a la Consejería de Vivienda para que sigan haciendo otra fase de viviendas sociales, en el pueblo de Villamorey.

-¿Hay un perfil concreto de esos nuevos residentes?

-Hay nómadas digitales, gente que teletrabaja desde el concejo. Nosotros tenemos el cable en todos los pueblos, tenemos una cobertura total. Y tenemos la grandísima suerte de contar con unas comunicaciones muy buenas. Puedes vivir en Sobrescobio y trabajar en Oviedo, en Gijón o en Avilés. Desde la pandemia esto dio una vuelta muy grande y la gente quiere naturaleza.

-¿Qué importancia sigue teniendo la ganadería para el concejo?

-La ganadería aquí tiene un peso importantísimo. Sin la ganadería no me imagino a Sobrescobio. Apostamos por ella al 100%, junto con el turismo, por supuesto. Tienen que ir de la mano. Son dos sectores importantísimos. Para fortalecer el sector ganadero hay, sobre todo, que potenciar el relevo generacional. Que llegue joven para dar el relevo a los que se retiran. Las ayudas que se está dando desde la Consejería son muy importantes y la gente se está animando.

-Hablaba del turismo, ¿qué rendimiento se le puede sacar al pantano se Rioseco aunque no sea navegable?

-Tenemos miradores de aves que hay mucha gente que lo está aprovechando y nosotros, aunque todavía está sin inaugurar, hicimos un parque para los críos, Creo que tiene su encanto el embalse, aunque no sea navegable.

-¿Qué balance hace de la actividad del camping municipal?

-Se puso en marcha en agosto pasado y ese mes ya tuvieron una ocupación del 100 por ciento. Y la expectativa que tienen para este verano es muy buena. Nosotros los estamos ayudando con cosas que le faltaban al camping y las personas que lo gestionan son muy competentes. Creo que tiene mucho futuro.

-Uno de los grandes reclamos del concejo es la ruta de Alba, que algún verano ha sufrido problemas de masificación a la hora de aparcar en su punto inicial, ¿se han resuelto?

-La ruta del Alba, en los fines de semana de temporada alta, atrae a muchísima gente. Pero ahora hemos ganado 36 nuevos aparcamientos y hay otras alternativas, así que espero que no haya problemas. Y que los turistas sean sensatos y comprendan que en el pueblo no se puede aparcar. En el verano hay una persona ordenando el estacionamiento y una finca que cedió Carreteras. Lo que no se puede es bloquear los pueblos. Es cierto que viene mucha gente, pero no hay una masificación que nos impida dar servicios. Que siga viniendo gente, que es muy importante también.

-¿Cómo ve la tasa turística, la aplicará Sobrescobio?

-Lo estuve hablando con el alcalde de Caso porque ambos integramos el parque de Redes y creo que tenemos que ir un poco de la mano con esto. No ponerlo uno y otro no. Estamos barajando la posibilidad pero no se ha decidido nada todavía. Cuando llegue el momento se decidirá.

-¿Qué retos tiene por delante?

-Tengo una espina clavada con el polígono que tenemos en Comillera, que está vacío desde hace muchísimos años. Hubo la posibilidad de poner una embotelladora y ahora hay otra empresa interesada en retomar esa idea. La empresa que está detrás de ello ya tiene el OK de una subvención muy importante del Ministerio y estamos ahora mismo pendientes de ver qué pasa con ello. Sería un proyecto muy importante porque generaría bastantes puestos de trabajo. Y creemos que en cuanto se asiente alguien va a producir un efecto llamada para que vengan otras empresas. También está el tema de hacer más viviendas sociales porque el futuro de los pueblos pasa por el hecho de que los jóvenes se queden.

-¿Tiene decidido si repetirá como candidato?

-Hay que pensarlo, ya son muchos años también. No lo tengo claro todavía. Hay proyectos que tengo todavía en mente que me gustaría desarrollar, pero no sé si voy a repetir. Aunque yo siempre estoy a disposición del partido.

-¿Puede afectar a nivel municipal en las elecciones la situación que está viviendo el PSOE?

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-Ahora más que nunca es cuando hay que arrimar el hombro y apoyar al partido. Primero hay que demostrar que sea verdad todo lo que se está diciendo, que también tengo mis dudas.