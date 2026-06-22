El Montepío y el Grupo Cuevas sellan un acuerdo para ofrecer descuentos y ventajas exclusivas a las familias mutualistas en supermercados
El convenio permitirá acceder a promociones personalizadas y a un sistema de ahorro trimestral en las compras, reforzando la colaboración histórica entre el colectivo minero y los antiguos economatos
El Montepío de la Minería Asturiana y Grupo Cuevas firmaron este martes en Oviedo un convenio de colaboración que permitirá a las personas mutualistas beneficiarse de descuentos y ventajas exclusivas en la red de supermercados Spar Asturias.
El acuerdo tiene como objetivo contribuir a reducir el gasto cotidiano de las familias en un contexto marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra. Para ello, los mutualistas podrán acceder a condiciones específicas dentro del Club Spar Cuevas, el programa de fidelización de la compañía.
Entre las principales novedades figura un sistema de ahorro por el que una parte del importe de las compras realizadas se acumulará trimestralmente y será devuelta posteriormente mediante cupones canjeables en los establecimientos de la cadena. Además, los beneficiarios tendrán acceso a promociones exclusivas, descuentos personalizados y campañas especiales.
El director general de Grupo Cuevas, Artur Yuste, destacó que el convenio refuerza el compromiso de la empresa con Asturias y con las familias de los municipios donde desarrolla su actividad. La compañía consolidó su presencia en la región tras asumir en 2024 una parte relevante de la actividad comercial del Grupo El Arco.
Por su parte, el presidente del Montepío, Jesús Armando Fernández Natal, subrayó el valor histórico de la iniciativa al recordar el papel que desempeñaron los economatos en el sustento de las familias mineras. A su juicio, el acuerdo permite mantener viva esa relación histórica bajo fórmulas adaptadas al comercio actual y ofrecer un ahorro real a los hogares mutualistas.
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