El PP pide medidas para mejorar la climatización de los polideportivos de Aller ante las elevadas temperaturas: "Hay riesgo para la salud"
"Faltan sistemas de climatización adecuados, especialmente en las salas de musculación", apuntan los populares
El Partido Popular de Aller alertó este lunes de la situación que se está viviendo en los polideportivos municipales del concejo durante los últimos días, "marcada por las elevadas temperaturas y la falta de sistemas de climatización adecuados, especialmente en las salas de musculación".
El PP de Aller advierte que tanto en el polideportivo de Sotiello como en el de Cabañaquinta, con una construcción mucho más actual, "las condiciones actuales no son compatibles con la práctica deportiva segura, ya que las salas acumulan calor y no disponen de medidas térmicas eficaces que permitan su correcto uso". Asimismo, los populares subrayan que "el uso de ventiladores es claramente insuficiente, puesto que no enfrían el ambiente, sino que simplemente mueven el aire caliente, lo que incluso puede aumentar la sensación de incomodidad".
El PP de Aller considera que esta situación no solo afecta "al bienestar de los usuarios, sino que también puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en episodios de calor intenso como los que se están registrando".
Por este motivo, Héctor Teijeiro, concejal de la formación, solicita al equipo de gobierno municipal la adopción de "medidas correctoras urgentes". "Es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar unas condiciones mínimas de confort térmico en las instalaciones públicas". Y añadió que "con una planificación adecuada, es posible implementar soluciones eficaces sin que supongan un coste inasumible para las arcas municipales".
Propuesta
El Partido Popular propone una serie de actuaciones de "eficiencia térmica ajustadas a un presupuesto municipal razonable", como por ejemplo, "la colocación de láminas reflectantes o protectores solares en cristaleras o sustitución de cristales actuales (como se ha hecho en algún aula del Colegio de Moreda), para reducir la entrada de radiación solar directa". También plantea "la incorporación de equipos de climatización de bajo consumo (tipo split inverter) en las salas de mayor uso, priorizando aquellas con mayor afluencia" y el "uso de cortinas térmicas o estores técnicos, que ayudan a mantener temperaturas más estables en el interior".
Otra de las propuesta es la "mejora del aislamiento en cubiertas y paredes, mediante soluciones sencillas como paneles aislantes o tratamientos reflectantes". "No estamos ante una inversión superflua, sino ante una mejora necesaria para garantizar la calidad de un servicio público esencial", señaló el edil popular, al tiempo que instó al gobierno local a actuar con rapidez, ya que "los vecinos de Aller merecen instalaciones deportivas en condiciones dignas y seguras".
El Partido Popular de Aller reiteró "su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones realistas que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios sin comprometer la sostenibilidad económica del municipio".
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