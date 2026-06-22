Sábanas, toallas, pijamas y uniformes: la gran lavandería hospitalaria de Langreo procesará 7.000 toneladas de ropa sanitaria al año
El centro logístico de la Consejería de Salud en Langreo sustituirá a las instalaciones del HUCA y Cabueñes, con maquinaria de más de treinta años
La nueva lavandería sanitaria de Barros, en Langreo, que proyecta la Consejería de Salud del Principado, dentro de la plataforma logística asturiana sociosanitaria en los terrenos de la extinta Nitrastur, lavará 7,3 millones de kilos de ropa al año.
El Sespa quiere levantar en Langreo una instalación moderna que ante la obsolescencia técnica que afecta a sus equipamientos actuales. Las lavanderías que sirven a la red pública, ubicadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en el Hospital Universitario de Cabueñes (HUCAB), dependen actualmente de equipos cuya vida útil ha sido superada significativamente. La del HUCA está en funcionamiento desde 1978, con equipos principales con una media de 31 años de antigüedad –incluyendo una calandra en funcionamiento desde los primeros años–. La lavandería de Cabueñes fue inaugurada en 1992 y desde entonces no se ha renovado. Este sistema es el soporte de una gigantesca red sanitaria que incluye 2.232 camas hospitalarias, una plantilla de 16.390 profesionales y 58 centros de atención primaria, garantizando también la higiene necesaria del Hospital Valle del Nalón y el Credine, también en Langreo.
Para revertir esta situación, el Sespa ha proyectado la construcción de una lavandería centralizada diseñada para procesar más de siete millones de kilos de ropa al año. En la lavandería se trabaja 313 días al año y se procesarán hasta 32 toneladas diarias de ropa en su escenario de mayor demanda. Es la suma de las necesidades del Sespa y unas 7,5 toneladas diarias adicionales correspondientes a la futura incorporación de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). La mayor parte, el 68,66 por ciento será la denominada "ropa plana", que son sábanas, toallas, fundas de almohada y mantas. El 31 por ciento será "ropa de forma" e incluye uniformes, pijamas y camisones, cuya gestión es más compleja.
Productividad
El proyecto busca elevar la productividad actual, que se sitúa en 213,78 kilos procesados por trabajador en cada turno, mediante un modelo de transformación tecnológica profunda. Esta modernización incluye tecnología RFID para asegurar la trazabilidad total de cada prenda, desde su recogida sucia hasta su retorno desinfectado, y la instalación de sistemas de dispensación automática como armarios o carruseles inteligentes. Asimismo, la gestión cambiará hacia un modelo de "renting" de ropa, eliminando los inmovilizados y mejorando la eficiencia administrativa en los suministros. La sostenibilidad es otro pilar central del proyecto, que orienta las nuevas instalaciones hacia el uso de energías renovables, la minimización del uso de combustibles fósiles y la reducción de la huella de carbono, integrando además un laboratorio textil homologado para mejorar los procesos de lavado en colaboración con la industria regional.
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