Los vecinos de El Carbayu desmienten al Ayuntamiento y niegan haber dañado el entorno de la ermita (bien de interés cultural): "Intentan desviar la atención"

La crispación entre el gobierno local de Langreo (IU) y la asociación de vecinos de El Carbayu no baja de intensidad. La entidad que preside Julio González (responsable también de la sociedad de festejos) tomó este domingo de nuevo la palabra para negar que hayan causado daños en el entorno de la ermita debido a la colocación de una carpa, como afirma el Ayuntamiento. Los vecinos censuraron unas manifestaciones "injustas, alejadas de la realidad y que intentan desviar la atención del verdadero problema: la falta de diligencia y capacidad de gestión del propio Ayuntamiento".

La polémica estalló el viernes, después de que la asociación vecinal suspender las actividades del día del socio, previstas para el sábado, tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento para contar con una autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevábamos colocando carpas allí", expusieron los afectados. El permiso es necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. Los vecinos alertaron que esta "documentación que se exige ahora" también podría abocar a la "posible suspensión" de las fiestas de El Carbayu, patrona de Langreo, previstas para el 7 y 8 de septiembre. El Ayuntamiento denunció la colocación de una carpa que se ancló al suelo "rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores", una acusación que los vecinos, que finalmente habían suspendido la fiesta, niegan.

No es la primera vez que los representantes vecinales del Carbayu y el gobierno local de Langreo chocan. En la última fiesta de El Carbayu, el pasado septiembre, Julio González arremetió en su discurso contra el Ayuntamiento de Langreo, con el alcalde allí. Roberto García no contestó en ese momento, pero sí lo hizo días después para señalar que "a este señor se le calienta la boca y empieza a decir cosas sin pensar", sobre los reproches de Julio González al gobierno municipal.

Cultura

Ahora, la asociación de vecinos asegura que "queremos dejar claro que quien ha demostrado ser un obstáculo para la tramitación " del permiso solicitado "no ha sido la Consejería de Cultura, sino el Ayuntamiento de Langreo. La Consejería ha estado a nuestra disposición en todo momento, atendiendo consultas, escuchando propuestas y mostrando voluntad de colaboración".

"Lo más grave", para los vecinos, " es la afirmación de que se pretendía instalar una carpa rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores, una acusación de enorme gravedad que, además, queda desmentida por las fotografías. La carpa estaba instalada mediante contrapesos, precisamente para evitar cualquier perforación o anclaje sobre las losas. También puede verse claramente que la carpa no estaba pegada a la fachada, existiendo una separación visible entre ambas estructuras. Acusar públicamente de dañar un entorno protegido exige pruebas, no simples afirmaciones".

Los vecinos aseguran sentirse "profundamente molestos por el tono de algunas de estas afirmaciones, porque trasladan a la opinión pública la imagen de que actuamos como si fuéramos unos vándalos incapaces de respetar nuestro propio entorno. No vamos a admitir semejante insinuación. Nadie mejor que quienes vivimos, disfrutamos y trabajamos durante todo el año en El Carbayu conoce el valor patrimonial, cultural y sentimental de este espacio".

La polémica surgida en torno a El Carbayu también ha llegado al seno de la Corporación. Los partidos de la oposición se posicionaron al lado de los vecinos y censuraron la actitud del gobierno local. Fue el caso de Vox y de los ediles no adscritos, ya que PSOE y PP evitaron pronunciarse. Vox, por medio de su portavoz municipal, Daniel Martínez, aseguró que el "bloqueo al día del socio de El Carbayu es una auténtica cacicada y el enésimo capítulo de una venganza política orquestada por el alcalde contra una asociación vecinal y su presidente. Resulta inaceptable y demuestra una evidente mala fe que, habiendo presentado la documentación el pasado 20 de mayo, el equipo de gobierno espere a falta de tres días para el evento para emitir una denegación. Esto no es un problema técnico, es un castigo político".

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Los ediles socialistas no adscritos expusieron que "no es razonable que, tras haberse requerido documentación a la organización durante el mes de mayo, se comunique apenas tres días antes del inicio de las actividades la necesidad de aportar un permiso o licencia que no había sido solicitado previamente". Por último, al edil no adscrita Araceli Jánez, apuntó que "ha sido una venganza personal del Alcalde por las declaraciones del presidente de la asociación en las fiestas del año pasado. Nunca antes se había pedido tal permiso, ni a esta asociación ni a otras".