Vox denuncia el "deterioro" del patio de la escuela infantil de Caborana: "Se acumula agua y hay charcos que incrementan el riesgo de caídas y accidentes entre los menores"

Vox Aller ha denunciado el "mal estado" en el que se encuentra el patio de recreo de la escuela de 0 a 3 años de Caborana y ha exigido a las administraciones competentes una "actuación inmediata para garantizar la seguridad de los niños que utilizan diariamente estas instalaciones". El portavoz de Vox Aller, Antonio del Peño, alertó del "evidente deterioro" que presenta parte del firme del patio, una situación que provoca la "acumulación de agua y charcos y que incrementa el riesgo de caídas y accidentes entre los menores".

"Resulta incomprensible que un espacio destinado al juego, al aprendizaje y al desarrollo de los más pequeños se encuentre en estas condiciones. La seguridad de los niños debe ser una prioridad absoluta y no puede quedar relegada por la falta de mantenimiento o por la pasividad de las administraciones", señaló.

Vox destacó que las familias "tienen derecho a contar con instalaciones seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades de sus hijos, especialmente en una etapa tan importante como la educación infantil".

Reparación

La formación reclama al Ayuntamiento de Aller y al Principado que coordinen sus actuaciones y procedan a la "reparación y acondicionamiento" del patio con la mayor rapidez posible para evitar que la situación "continúe agravándose".

Además, considera necesario establecer "revisiones periódicas del estado de las instalaciones educativas del concejo para detectar posibles deficiencias antes de que supongan un problema para los usuarios". "Las administraciones tienen la obligación de garantizar que los espacios públicos destinados a los niños se encuentren en condiciones óptimas. No estamos hablando de una cuestión estética, sino de seguridad", subrayó el portavoz de Vox Aller.

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La formación asegura que seguirá trasladando las demandas de los vecinos y vigilando el estado de los servicios públicos del concejo para exigir unas" instalaciones dignas y de calidad para todas las familias alleranas".