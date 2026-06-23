Los carteros de Lena se movilizan para exigir "un servicio digno": la CGT denuncia que en el concejo había once profesionales "y ahora hay cinco"

Los carteros se movilizan por la falta de personal en Lena. En entorno del Ayuntamiento fue escenario este martes de una concentración para pedir soluciones. La CGT denuncia que en el concejo había 11 carteros y actualmente hay 5. Y pide que se cubran las bajas de los profesionales que no están trabajando.

La Confederacón General del Trabajo (CGT), que impulsó la protesta, aseguró que "todavía no ha llegado el mes de julio y ya es patente el panorama del servicio postal en Asturias. Primero, fueron los problemas para poder elegir vacaciones. Ahora, queda patente la falta de contratación y de coberturas de tal forma que el servicio público queda abandonado a pesar de la obligación legal. El panorama es desolador en las unidades con recargos constantes, falta de personal en las unidades, denegación de permisos, vacaciones..", señalaron los representantes de la CGT, para añadir que "según datos del Portal de Transparencia, la reducción de contratación de 2024 a 2025 fue de un 5%. Sin datos todavía de la reducción (seguramente aún mayor) que se ha producido de 2025 a 2026. Pero deja patente la intención de la empresa de reducir contratación sea como sea".

La concentración frente al Ayuntamiento de Lena. / .

Las mismas fuentes expusieron que "un caso paradigmático es Lena donde hace unos pocos años" había 11 carteros y actualmente hay 5. "Con una planificación, por llamarlo de alguna manera, que prevé que en determinados momentos del verano haya únicamente dos profesionales para dar todo el servicio en el concejo. En total, 15 kilómetros cuadrados de superficie para cada uno a recorrer en 7 horas y media". Ante esta situación, los carteros de Lena "han decidido concentrarse diariamente durante 20 minutos frente a la Alcaldía para hacer pública la situación y recabar el apoyo de la institución para exigir un servicio digno a Correos".

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La CGT destacó que la Ley Postal exige la distribución postal al menos 5 días a la semana en todos los domicilios de España. "Es obvio que Correos incumple esta obligación. Ya hemos reclamado en numerosas ocasiones a las instituciones, Ayuntamientos, Administraciones que exijan el cumplimiento de lo establecido en la Ley. Imponer criterios economicistas a los servicios públicos va en detrimento de la población principalmente en zonas rurales y precarizadas".