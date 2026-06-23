Carteros sobrecargados de trabajo y pueblos que reciben el correo una vez a la semana: CSIF denuncia que el servicio postal de Lena funciona con la mitad de la plantilla asignada

CSIF Correos Asturias denunció que el servicio postal en la Oficina de Correos de Pola de Lena, que da servicio a todo el concejo de Lena, "está prestándose con casi la mitad de la plantilla asignada a dicha oficina. Hay una baja de larga duración desde hace dos años sin cobertura, un permiso por paternidad reciente de un cartero que tampoco está cubierta, un cartero de vacaciones sin cobertura y un permiso familiar de otro empleado, también sin ninguna persona que le sustituya".

Actualmente, señaló el sindicato, muchas poblaciones del concejo "reciben el correo una vez a la semana, en el mejor de los casos". Pueblos como Carabanzo, Tiós, El Valle, Muñoz, Vega del Ciego, La Fecha, "con bastantes habitantes, están notando las consecuencias del recorte de coberturas que está realizado correos últimamente".

CSIF indicó que el "servicio postal es un servicio público regulado en la ley, que obliga a Correos a una recogida y una distribución, como mínimo, cinco días a la semana, y que en Pola de Lena se está haciendo una vez a la semana. A esto hay que añadir que, el personal que actualmente presta el servicio tiene una sobrecarga de trabajo y un exceso de kilometraje diarios, que redunda en su salud y bienestar diario".

Recorte

"Desde hace unos años, Correos está recortando la sustitución de los empleados cuando están de vacaciones, de baja, de permisos, sobrecargando al resto de compañeros y obligándolos a realizar su trabajo y el de sus compañeros que no son sustituidos con contratación temporal", expusieron las mismas fuentes.

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CSIF Correos exige, por tordo ello, "la cobertura adecuada y suficiente para la prestación normal del servicio postal en todo el concejo de Lena y así garantizar el servicio público al que tienen derecho todos los vecinos".