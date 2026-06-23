Circuitos para el tráfico que permitan ampliar aceras y renovar fachadas: la Universidad propone medidas para la regeneración urbanística de Barros y La Joécara, en Langreo

La puesta en marcha de circuitos para el tráfico de vehículos, con calles unidireccionales, que permita ampliar las aceras, y planes de renovación de fachadas son dos de las propuestas trasladadas para la regeneración urbana integrada del distrito langreano de Barros y del barrio de La Joécara, en Sama. El Ayuntamiento de Langreo recibió los trabajos realizados en el marco de una iniciativa desarrollada en colaboración con el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) y el departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

Langreo, y también estas zonas estudiadas, perdieron población desde 1960 “con la crisis del sector siderometalúrgico y de la minería, que no se tradujo únicamente en una cuestión demográfica. Junto a esa descapitalización productiva, se produjo una progresiva degradación física de los espacios, que se ha cebado especialmente con algunos de ellos. Pero desde 2024 Langreo gana población”, aseguró Katherinne Elena Queipo, cuyo trabajo fin de grado llevo por título “Acciones para la regeneración urbana integrada en la barriada de La Joécara”.

Presentó en el Consistorio este estudio y las propuestas para la regeneración urbanística de Barros, elaborado por seis estudiantes del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, ya graduados, entre ellos Queipo. La dirección corrió a cargo del director del CeCodet y catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo, Fermín Rodríguez, y del profesor de Geografía, José Antonio González.

Ambos estudios se enmarcan en la línea de trabajo que el CeCodet viene desarrollando desde hace años con el Ayuntamiento de Langreo y que persigue anticipar los desafíos futuros de los espacios urbanos surgidos al calor de la actividad minera. Parten los análisis de zonas desarrolladas urbanísticamente en los años 50 y 60, que han sufrido una “degradación de los espacios y una falta de mantenimiento”.

Fueron, además, indicó, “construidos bajo unos preceptos en los que la accesibilidad no era un pilar fundamental”. En La Joécara, ubicada en una ladera, dijo Queipo, “los desniveles se resuelven con escaleras, y en casos con rampas, pero algunas de las cuales no cumplen los criterios actuales y no son adecuadas para la función para la que están pensadas”.

El ensanchamiento de las aceras genera, indicó, “un espacio más amable, más habitable”. Lo mismo ocurre con la renovación de las fachadas y con la “homogeneización del pavimento”, que se refleja en el informe junto a la potenciación de la movilidad sostenible, con paradas de autobús.

El circuito unidireccional en La Joécara podría implantarse en la calle principal de acceso al barrio, lo que daría lugar a más espacio peatonal y a habilitar “zonas de descanso”. Las escaleras se sustituirían por rampas y “muros por vallas”. También se actuaría en las fachadas de los edificios.

Necesidad de cofinanciación

El concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, resaltó que la “colaboración entre la Universidad de Oviedo, a través del CeCodet, y el Ayuntamiento de Langreo lleva ya varios años” y que estos trabajos sobre Barros y La Joécara “se centran en un área de máximo interés para el Consistorio, la regeneración de barrios o distritos urbanos”. “Esperamos que en un futuro se puedan concretar en más actuaciones y una colaboración más profunda en áreas de organización territorial y urbanismo”, comentó el edil.

El director del CeCodet y catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo, Fermín Rodríguez, manifestó que llevar adelante un plan como este de regeneración urbanística integrada de Barros y La Jóecara sería para el Ayuntamiento solo “un esfuerzo imposible, pero hay otros programas de carácter nacional o europeo” a los que se podría recurrir para lograr “la transformación de estas zonas”. Es, añadió Cases, “un marco amplio y muy ambicioso, que necesitaría cofinanciación de otras administraciones, y hay algunas actuaciones que el Ayuntamiento puede plantearse en un primer momento como las mejoras de accesibilidad”.