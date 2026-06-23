La Felguera se prepara para disfrutar de sus fiestas patronales: cinco días de festejos con "tardeo" y la música de "Assia" y "Los de siempre" (entre otras muchas actividades)

La Felguera inicia el próximo viernes, día 26, cinco días de festejos, uno más que el pasado año, en honor a San Pedro con el tardeo musical como novedad en la programación festiva. El domingo 28, el parque Dolores Fernández Duro será el escenario en el que actuarán “Los de siempre” de 18.00 a 20.30 horas.

Los festejos patronales del distrito langreano de La Felguera, organizados por la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro” con la colaboración del Ayuntamiento, comenzarán el próximo viernes con el chupinazo en el parque Pinín a las 12.00 horas. A continuación, habrá pasacalles por las calles de La Felguera de la charanga Principado.

El pregón será leído por el magistrado Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo (con sede en Gijón), a las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal. En el acto, en el que actuarán la Banda de gaitas de Langreo y el grupo Acordes, se entregará el diploma de honor a la Policía Nacional.

Además, aseguró Juan José Vega, presidente del colectivo organizador de las fiestas, se nombrará socios de honor a Ramón Abad y Luisa Vallina, de “El Gaucho”, restaurante que fue “referente gastronómico” hasta su cierre el pasado año. La insignia de brillantes de Festejos San Pedro será para Abraham Montes Zapico, que, indicó Vega, “fue presidente de la sociedad y está realizando una labor importante en la modernización digital”.

En esa jornada, en la que se inaugurará a las 13.00 horas la alfombra floral, se celebrará la primera gran verbena, con "Assia" y un dj. Junto a este grupo, "Cuarta Calle", "La Bamba", "Charleston Bing Band" y "Cinema" amenizarán las diferentes veladas de los festejos de La Felguera, que fueron presentados en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El programa preparado para el sábado incluye teatro, con la obra “Cuando Tina encontró a Lina” de la compañía Ana Blanco en el teatro José León Delestal, juegos en el parque Dolores F. Duro y el desfile canino. El domingo habrá exposición de coches y una exhibición del Club Rítmica Ares, además del "tardeo", al que seguirá la verbena.

El lunes, día de San Pedro, la jornada festiva comenzará con la tradicional ofrenda floral seguida de la misa en la iglesia parroquial, que será cantada por la Coral Maestro Lozano. Al finalizar se celebrará la procesión y se bailará la danza prima. La Banda de música de Langreo ofrecerá un concierto, a las 13.30 horas, en el parque Dolores F. Duro.

La jira

El martes, 30 de junio, será la jornada de la jira en el prau Castandiello. Desde las 10.00 horas se repartirá el bollu en la sede de la sociedad de festejos y habrá pasacalles con "New Paentamala" y la "Charanga Principado". Antes de la verbena y los fuegos artificiales habrá fiesta de la espuma. El miércoles será el día del niño, con atracciones y con un espectáculo circense.

El presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro resaltó que durante estas jornadas de fiesta quince establecimientos hosteleros programarán “música de tardeo”. El concejal Pablo Álvarez hizo hincapié en el “excelente trabajo” realizado por el colectivo para organizar un “programa variado”. Agradeció la labor a Festejos San Pedro, haciéndolo extensivo al resto de asociaciones del concejo “gracias a las cuales mantenemos las fiestas”.