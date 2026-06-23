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Un nuevo uso para las Tolvas del Monsacro: la Cámara de Oviedo, el Principado y Morcín analizan "vías de colaboración" para impulsar un espacio empresarial

Las tres entidades estudian el potencial de este edificio y de las antiguas escuelas de Las Mazas, reformadas con fondos europeos, para futuras iniciativas

La visita a las Tolvas del Monsacro.

La visita a las Tolvas del Monsacro.

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Elena Peláez

La Foz (Morcín)

Representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo, el Principado y el Ayuntamiento de Morcín visitaron las Tolvas del Monsacro para "analizar posibles vías de colaboración en torno a la gestión, dinamización y aprovechamiento del espacio" de cara a futuros proyectos de carácter "empresarial y económico". El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, junto con el vicepresidente y el tesorero de la entidad, Manuel Ferreira y José Ángel García, respectivamente; la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez; y el alcalde de Morcín, Maximino García, se reunieron en el edificio de la Foz que ha sido reformado. Con ellos recorrieron las instalaciones la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, y el director de la Agencia Sekuens, David González.

La visita realizada al edificio de las antiguas Tolvas del Monsacro.

La visita realizada al edificio de las antiguas Tolvas del Monsacro. / .

La institución cameral resaltó la "importancia de impulsar el valor de la cultura como elemento dinamizador del desarrollo económico y social". En la visita se analizaron "distintas oportunidades para poner en valor" infraestructuras municipales "estratégicas" que puedan contribuir a la "generación de actividad económica, empleo y nuevas iniciativas vinculadas al territorio".

En el concejo se están abordando actualmente, ya en la fase final, los proyectos de las Tolvas del Monsacro y de la antigua escuela de Las Mazas, financiados con fondos europeos y concebidos para "favorecer la dinamización económica del municipio, la atracción de nuevas oportunidades y la creación de actividad vinculada a los recursos locales". Durante la visita se examinó el potencial de estos espacios y las posibilidades que ofrecen para futuras iniciativas.

Proyectos

La Cámara destaca que la cooperación entre las administraciones públicas y la Cámara de Comercio "resulta esencial para fortalecer el tejido productivo además de fijar actividad y población en el territorio" y transformar espacios como las Tolvas en motores de desarrollo, innovación y nuevas oportunidades para el conjunto del municipio.

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El edificio, en el que hace 15 años se proyectó el fallido Museo de los Quesos de Asturias, dedicará una de las plantas a Casa de Cultura. También se preveía inicialmente destinar espacio a “coworking”, un espacio compartido de trabajo para emprendedores.

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