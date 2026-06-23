San Martín pisa fuerte: el concejo acoge el campeonato de España de carreras por montaña(con 1.200 participantes llegados de todo el país)

San Martín del Rey Aurelio acogerá este sábado, 27 de junio, en el marco del "Abeduriu Trail Race", la celebración del Campeonato de España de Carreras por Montaña Individual y por Selecciones Autonómicas de la Federación Española de Deportes de Montaña, organizada por la asociación CXM Valle del Nalón, con la colaboración del Ayuntamiento. La cita, reunirá a unos "1.200 corredores, de diferentes procedencias, en las diferentes competiciones a disputar", destacó el gobierno local.

En su quinta edición, el Abeduriu Trail Race "consagra su renombre en las carreras por montañas con el hito de poder albergar la celebración de un campeonato de España", destacó la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, que afirmó que este hecho "supone el reconocimiento a un trabajo profesional y una excelente organización, que se ha ido superando año tras año con paso firme hasta llegar a ser merecedor de poder albergar un campeonato nacional".

Para la asociación organizadora, Abeduriu Trail Race, "esto es mucho más que un evento deportivo. Es una experiencia única que aúna montaña, naturaleza, emoción y tradición en pleno corazón de las cuencas mineras", Se trata de una competición, añadieron, que ofrece "opciones para todas las edades y niveles, con recorridos desafiantes en un paisaje espectacular y un ambiente inigualables".

Los recorridos de la competición son los siguientes: "Absoluto", con 29,3 kilómetros de recorrido y un desnivel de 2.300 metros positivos (4.600 metros de desnivel acumulado), más exigente que la edición anterior; "Promesa," con 17,4 kilómetros; y "Juvenil", con 11,5 kilómetros, además de las carreras infantiles para niños y niñas de entre 2 y 14 años. En total, habrá cerca de 1.200 corredores inscritos, que es el cupo máximo, y unos 120 voluntarios implicados.

El carácter nacional de la competición ha llevado, destacó el gobierno local, "a organizar para la jornada previa a la prueba, el viernes 26 de junio, un desfile por El Entrego, a partir de las 19.00 horas, de todas selecciones autonómicas, que concluirá en el parque de La Laguna".

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Impacto

La concejala de Deportes remarcó que esta competición "tiene más allá de lo deportivo un componente turístico importante, por el elevado volumen de público que reúne. Entre participantes, acompañantes y espectadores, se estima que unas 5.000 personas acudirán a la cita, con su repercusión en la economía local, comercio y hostelería".