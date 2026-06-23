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San Martín suspende las hogueras de San Juan de El Entrego y Blimea por la "ola extrema de de calor"

La medida se toma "siguiendo las recomendaciones del 112 Asturias"

Hoguera de San Juan.

Hoguera de San Juan. / LNE

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Miguel Ángel Gutiérrez

Sotrondio

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha informado a primera hora de esta tarde de la suspensión de las hogueras de San Juan previstas para esta noche en el concejo. "Debido a las altas temperaturas, motivadas por la ola extrema de calor que estamos sufriendo, y siguiendo las recomendaciones del 112 Asturias, quedan suspendidas la celebración de las hogueras previstas en Blimea y El Entrego, sin perjuicio de que se puedan celebrar otro tipo de actos festivos que estaban asociados a la fiesta de San Juan", indicaron fuentes municipales.

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En San Martín del Rey Aurelio estaba previsto que hubiera dos hogueras. En El Entrego, el club de fútbol recuperó la hoguera de San Juan con distintas actividades al lado del campo Nuevo Nalón. Blimea también debía celebrar su tradicional hoguera en el Parque "El Florán".

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