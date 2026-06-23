El sector de la nieve denuncia graves retrasos en las obras de mejora en Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno y alerta de la posible pérdida de fondos europeos

El verano es un momento clave para las estaciones de esquí. Tirando del clásico "si quieres la paz, prepara la guerra", los meses de estío son los que las estaciones deben aprovechar para tenerlo todo listo cuando llegue la nieve. En Asturias, al parecer no es así. O al menos eso es lo que denuncia la Asociación Nieve y Montaña que en plena ola de calor ha alertado de retrasos, incumplimientos y la posible pérdida de fondos europeos para mejoras de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller. Concesionarios, empresarios y clubes de la zona, cuestionan abiertamente la capacidad del gobierno regional para cumplir sus compromisos, señalando que, a pesar de haber transcurrido casi tres meses desde el cierre de la temporada de invierno el pasado 5 de abril, las autoridades han sido incapaces de agilizar los trabajos necesarios para poner en marcha los proyectos anunciados y preparar la próxima campaña.

Adrián Barbón acciona el botón para conectar Fuentes de Invierno a la red eléctrica, ayer, junto a Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.Fuentes de invierno. Visita de Adrián Barbón y del presidente de la Diputación de León a las obras de conexión eléctrica de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno / Fernando Rodríguez

Desde la organización lamentan profundamente la parálisis institucional y denuncian lo que consideran una "más absoluta falta de rigor y gestión" por parte de la dirección general de Deportes del Principado, cuestionando cómo es posible que no se hayan sentado las bases para recuperar el tiempo perdido durante la legislatura o para iniciar las labores de mejora inmediatamente después de finalizar la temporada, ante el avance inexorable de los plazos.

Fuentes de Invierno

En lo que respecta a la estación de Fuentes de Invierno, la asociación destaca que, a pesar de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue publicada en enero, esta aún no se ha dado de paso, "algo que condiciona gravemente proyectos esenciales como el hangar para maquinaria, el nuevo edificio de servicios en la zona media, la instalación de nieve artificial y la ambiciosa ampliación del complejo o su unión con la estación de San Isidro". La situación se agrava ante "la inexistencia de consignaciones presupuestarias para dichas obras", lo que lleva a la asociación a concluir que "es, por tanto, materialmente imposible que el presidente del gobierno pueda cumplir sus promesas en el corto plazo en relación con la estación allerana".

Valgrande-Pajares

Respecto a Valgrande-Pajares, denuncian serias dudas sobre si la gran revisión del remonte de principiantes, adjudicada para solventar las constantes incidencias de la temporada pasada, estará concluida a tiempo para el inicio del próximo invierno, debido fundamentalmente al retraso en su adjudicación y a las dificultades para adquirir repuestos con largos plazos de entrega.

La preocupación se extiende también a las iniciativas estivales, dado que "el proyecto del Bike Park ha quedado desierto tras no valorar adecuadamente la tipología de empresas capaces de ejecutarlo"

La próxima gran inversión prevista en la estación lenense, que la consejera de Deportes, Vanesa Gutiérrez, aseguró la semana pasada que se licitará próximanente, el "telebike" y la iluminación, supone 9 milones de euros de los que 7 millones provienen de fondos europeos de Transición Justa. La asociación advierte que "perderlos sería una tragedia que Asturias no se puede permitir" y manifiesta sus dudas sobre si el compromiso de la consejera de licitar el proyecto con consignación presupuestaria en 2026 y ejecutarlo en 2027 llegará a materializarse. Recuerdan además que, "según las fichas enviadas al Instituto de Transición Justa en diciembre de 2023, todos estos proyectos deberían haber estado finalizados en el verano de 2025 bajo un cronograma claro que fijaba el inicio de los trabajos en 2024". A la falta de planificación se suma, según la asociación, "la reciente marcha de un director que buscaba impulsar los proyectos mientras la directora general de deportes "ponía trabas a cada paso que se daba, dejando al complejo en una situación de mayor vulnerabilidad".

Carencias estructurales

Finalmente, la asociación denuncia una falta de acción ante las "múltiples deficiencias acumuladas por años de abandono en Valgrande-Pajares". Entre las carencias más graves mencionadas se encuentra la falta de actualización del sistema de nieve artificial, con más de la mitad de los cañones averiados y una bomba principal inoperativa desde hace año y medio, impidiendo la producción en Cuitu Negro. Asimismo, se señalan graves problemas en el saneamiento y el alumbrado que ya están motivando sanciones por parte de la Confederación y de Industria, además de un estado de deterioro general en urbanización, calzadas y edificios públicos. La entidad reprocha que, en el tramo final de la legislatura, no se esté aprovechando la presencia de maquinaria pesada para realizar mejoras en pistas como "el retorno", que permitirían ensanchar el trazado de forma económica ahora, pero mucho más costosa en el futuro, al tiempo que insisten en que "tampoco se está abordando el necesario cambio de modelo que es ya un clamor desde todos los ámbitos del sector".