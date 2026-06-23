Treinta viviendas menos y desplazar su construcción a unos terrenos más próximos a La Felguera: la propuesta de Langreo para desbloquear el plan urbano de El Puente

Treinta viviendas menos de las previstas inicialmente y desplazar su ámbito de ejecución a unos terrenos colindantes, más hacia La Felguera. El Ayuntamiento de Langreo aseguró este martes que "vislumbra una posible vía" para desbloquear la transformación urbana del barrio de El Puente tras las reuniones mantenidas con los vecinos de las unidades de actuación (48, 49 y 50) y con propietarios de espacios anexos. El gobierno local trasladó a grupos políticos, sindicatos y asociaciones este martes la "posibilidad" de incorporar la unidad 47 del PGOU al proyecto para "desplazar hacia La Felguera la actuación urbanística de mayor alcance".

Ahora se estudiará el "encaje jurídico, urbanístico y económico" de una actuación que permitiría la construcción de unas "80 viviendas de promoción pública", 30 menos de las previstas en el plan original. En las unidades de actuación donde los propietarios "han expresado más dudas", se estudiaría una "posible reforma" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, con el objetivo de ejecutar una segunda fase del plan de El Puente, si bien eso "podría alargar la tramitación del proceso".

Son las conclusiones sacadas por el gobierno local tras la primera ronda de mesas de negociación con los afectados por el plan urbanístico del barrio de El Puente, que incluía en origen la expropiación de medio centenar de viviendas y fue paralizado por el Ayuntamiento para llevar a cabo un "proceso de diálogo" con los vecinos.

Infografía del diseño previsto para el barrio de El Puente, en Langreo, en el plan urbanístico de 2011 / M. Á. G.

Essa primera valoración fue trasladada este martes en una reunión que contó con la participación del alcalde de Langreo, Roberto Marcos García; el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases; el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano, Ignacio Ruiz Latierro; y varios técnicos municipales. Al encuentro, incluido dentro del proceso de diálogo, asistieron representantes de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y, también, de asociaciones vinculadas al proceso, entre ellas la Plataforma Pro Soterramiento de las Vías de Langreo.

Nuevos terrenos

"La principal hipótesis de trabajo", señaló el gobierno local, "pasa ahora por incorporar al proyecto la unidad de actuación 47, situada en el ámbito más próximo a La Felguera, unirla a la 48, donde se ha encontrado mayor receptividad vecinal, y desplazar hacia esa zona la actuación urbanística de mayor alcance". Los primeros contactos, según las mismas fuentes, "dejaron entrever una mayor receptividad vecinal a estudiar fórmulas de acuerdo, lo que abriría una vía para iniciar el desarrollo del proyecto en un ámbito diferente al que había concentrado mayor oposición".

Fuentes municipales llamaron a la "prudencia" y subrayaron que se trata de "una hipótesis de trabajo" que debe comprobarse en "una doble dirección". "Por un lado, si la sensibilidad vecinal detectada se confirma en un proceso de diálogo más concreto, y, por otro, si la alternativa tiene encaje técnico, jurídico, urbanístico y económico". Es un planteamiento, insistió el gobierno local, que "debemos valorar con las máximas cautelas". Esa propuesta de "desbloqueo", según el Ayuntamiento, "fue apuntada también por algunos propietarios y representantes vecinales, entre ellos Julio Fueyo, presidente de la Asociación de Vecinos de El Puente".

Menos viviendas

La incorporación de la unidad 47, que se uniría a la 48, "podría permitir la construcción de unas 80 viviendas de promoción pública", frente a las 110 previstas en el plan original. Esa cifra, "pendiente todavía de análisis técnico, permitiría mantener una parte relevante del objetivo residencial de la actuación y facilitar soluciones de realojo para inquilinos de viviendas afectadas. La opción exigiría, en todo caso, articular una fórmula viable y de consenso para la adquisición del suelo".

"La segunda parte de la solución", señalaron los responsables municipales, "afectaría a las unidades 49 y 50, donde las reuniones han mostrado muchas dudas por parte de los vecinos al desarrollo urbanístico previsto en el planeamiento. En esos ámbitos, el Ayuntamiento plantea una vía diferenciada más a largo plazo".

Público asistente a una mesa redonda sobre el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo / M. Á. G.

Ese camino "más complejo" conllevaría una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y "exigiría estudios técnicos, encaje jurídico, financiación y nuevos trámites administrativos. La estimación trasladada a los grupos es que una vía de ese tipo podría demorar la tramitación varios años".

Balance

Como balance de las reuniones el Ayuntamiento destacó que "El Puente no tiene por qué resolverse con una única respuesta para todo el ámbito. La situación de cada unidad de actuación, la disposición de los propietarios, la disponibilidad de suelo, el impacto urbano, la financiación y la viabilidad técnica aconsejan soluciones diferenciadas".

El gobierno local destacó que el proceso de diálogo "se abrió precisamente para escuchar a los afectados, conocer sus posiciones y buscar una salida que no se plantee como una imposición". La suspensión del convenio urbanístico permitió "recoger preocupaciones, propuestas y alternativas que ahora deberán ser analizadas" con los técnicos municipales y del Principado. "Ha sido una iniciativa valiente por parte del gobierno de Langreo, que ha asumido un desgaste convencido de que la participación ciudadana es un pilar necesario en la construcción política", expusieron las mismas fuentes.

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El Ayuntamiento cerró esta primera ronda de reuniones con la "convicción de que el diálogo ha abierto opciones y que cualquier salida deberá combinar sensibilidad hacia los afectados, capacidad real de regeneración urbana, vivienda pública y garantías jurídicas y económicas". El objetivo, afirmó, "es avanzar hacia una solución que permita desbloquear El Puente, preservar la oportunidad de transformación urbana vinculada al soterramiento y construir el mayor consenso posible con vecinos, grupos políticos y entidades sociales".