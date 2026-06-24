"Chapo" González, músico galardonado con el premio "Mierense en el mundo 2026": "Me dedico a lo que me apasiona; que ese camino merezca este reconocimiento me emociona"

Suenan los acordes de la canción “Llamando a la tierra” de M Clan y sube al escenario el músico Iván “Chapo” González para recoger el premio “Mierense en el mundo 2026”. El bajista mierense, que a lo largo de su trayectoria ha trabajado, además de con el grupo murciano, con Amaral, Leiva o Joaquín Sabina, fue el primero de los galardonados por la asociación “Mierenses en el mundo” en recoger su distinción en la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta”.

La jornada central de las fiestas de San Xuan, en la que numerosos mierenses que residen lejos vuelven a su tierra para reunirse con sus familias, fue la elegida por el colectivo para entregar sus premios a quienes llevan el nombre del concejo más allá de sus fronteras. “Siempre he intentado dedicarme a lo que me apasiona y hacerlo lo mejor posible, y que ese camino merezca este reconocimiento es un honor que me emociona profundamente”, aseguró “Chapo” González. Señaló, además, que la música le ha llevado a muchos sitios y le ha permitido “vivir experiencias que no había imaginado, pero por muchos años que pasen, y por muy lejos que vaya, nunca dejaré de sentirme de aquí”.

Por la derecha, Manuel Ángel Álvarez, "Chapo" González, Loli Olavarrieta y Mario Vigil. / LNE

En la XVIII edición de los premios se distinguió con el “Mierense en el mundo a la solidaridad” a Miguel Ángel Mansilla Rodríguez, pedagogo e investigador, que fue fundador del Centro Asturiano de Mallorca y secretario general de Unicef España. La asociación concedió una distinción honorífica póstuma a Laudelino Rodríguez García, “Tito”, que fue fundador y presidente de los galardones “Mierense del año”, que se entregan desde 1972, además de cronista deportivo del Caudal durante décadas, colaborando con LA NUEVA ESPAÑA.

Además, en el acto, Inés Andrés, hija del chef mierense José Andrés, recogió la distinción de “Embajadoras de la mierensía”, con las que el colectivo que preside Loli Olavarrieta ha reconocido la labor que realiza junto a sus hermanas Carlota y Lucía promocionando Mieres. Tras interpretar Charo Álvarez al piano una canción de la banda sonora de la película “Ratatouille”, Inés Andrés subió al escenario para agradecer el premio. “Mi padre siempre nos ha hablado mucho de Mieres, de su gente, de sus rincones, de la plaza de Requejo… y tenemos la suerte de haber venido varias veces a visitar y conocer de dónde venimos”, dijo. “Estemos donde estemos por el mundo siempre llevamos a Mieres en el corazón”, añadió.

Inés Andrés, quinta por la derecha, recibe la distinción. / LNE

Miguel Ángel Mansilla destacó el “orgullo” que siente por haber recibido esta distinción de su tierra natal. “Viva siempre Mieres y les fiestes de San Xuan”, dijo, tras felicitar a los otros galardonados. La distinción honorífica de “Mierenses en el mundo”, concedida a Laudelino Rodríguez García “Tito”, que falleció en agosto del pasado año, fue recogida por su sobrina Ana María Crespo, que agradeció el reconocimiento. Resaltó la labor de su tío al frente de los galardones “Mierense del año” durante 53 años, que “organizaba en cada edición con dedicación y cariño”, y como cronista del Caudal, además de su esfuerzo por “dar visibilidad y la importancia que se merecía su querido Mieres”.

Actuación del Coro Minero de Turón

La presidenta de la asociación “Mierenses en el mundo”, Loli Olavarrieta, hizo una breve glosa de los distinguidos. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, tras dar la enhorabuena a los galardonados, agradeció a la asociación que convoca los premios por “reunirnos en este día de San Xuan para celebrar lo mejor que tenemos, nuestra gente, nuestros vecinos”.

Al acto asistieron, entre otros, la viceconsejera de Derechos Sociales del Principado, Beatriz González, y el directores general de Reto Demográfico, Marcos Niño. El Coro Minero de Turón abrió y cerró la gala de entrega de premios en la Casa de Cultura de Mieres entonando varios temas, entre ellos el “Santa Bárbara bendita”.