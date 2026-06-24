Clientes y comerciantes reclaman la mejora de la plaza de abastos de Mieres (tras la entrega de 7.000 firmas al Ayuntamiento): "Esto es una ruina, lo tienen abandonado"

Juan Lorenzo conoce bien la plaza de abastos de Mieres, su esposa, Marisa, tuvo durante 36 años una carnicería en un recinto que el año que viene cumplirá 120 años. Este martes acudía a la plaza como hace casi a diario y lamentaba el estado que presentan las instalaciones. “Esto es una ruina”, afirmaba rotundo. “Es una plaza histórica, guapísima, es municipal y la tienen abandonada, pasan de todo”, explicaba. Lorenzo charlaba con un familiar, Efrén Lorenzo, que desde hace más de ocho años regenta una carnicería cercana a uno de los accesos a la plaza. El hombre tiene la misma opinión, el Ayuntamiento debería actuar. La carnicería de Efrén tiene enfrente un puesto vacío y lo mismo ocurre con el local de al lado. “Si al menos lo limpiasen y hubiesen puesto unos vinilos o algo para disimular, pero es que están abandonados y llenos de porquería”, lamenta.

Uno de los puestos cerrados en la plaza de abastos de Mieres / D. O.

7.000 firmas de apoyo

A poca distancia de la carnicería está el puesto que regenta Sara Martínez, que estos días ha hecho de portavoz de los comerciantes de la plaza que por iniciativa de la asociación “Ye Mieres” han entregado en el Ayuntamiento 7.000 firmas pidiendo atención para la plaza y una reforma integral de las instalaciones. “Tenemos todo el apoyo de los clientes, 7.000 firmas no se consiguen así como así”, decía orgullosa. Eso sí, mantiene una a una las peticiones que han trasladado a la administración local. La situación del mercado es “absolutamente inaceptable”. Entre las principales deficiencias denunciadas está el óxido y hasta musgo en algunas zonas de la plaza. Los suelos están en mal estado, además de sucios. La iluminación era deficiente al menos hasta este lunes, cuando coincidiendo con la entrega de firmas en el registro municipal se sustituyeron 8 luminarias. “Aquí viene mucha gente y no solo de Mieres, cada vez entran más turistas y la situación no es la más adecuada para un mercado público”, asegura Sara Martínez, que como muchos otros suele visitar mercados en sus destinos vacacionales.

Sara Martínez, a la derecha, y María José Palao, en la biblioteca de la plaza de abastos / D. O.

Una biblioteca para los clientes

La comerciante hace todo lo posible para que la plaza de Mieres sea un lugar mejor y no solo desde su puesto de venta y desde su tarea como portavoz de los vendedores. Hace tiempo que fue llevando a su puesto libros que tenía por casa y que ya había leído, con el tiempo aquello fue creciendo y la concejalía de Comercio les cedió y adecentó un poco uno de los puestos vacíos. Ahora hay centenares de libros de todos los géneros, películas y hasta puzles que los clientes pueden llevarse gratuitamente a su casa y devolver cuando ya lo hayan disfrutado. Además, Martínez acaba de instalar en ese espacio una pequeña exposición de fotografías antiguas de la Brigada de Salvamento Minero. Ha añadido unos textos explicativos, “para que los turistas puedan informarse un poco”. “No todo es negativo, también hacemos cosas muy guapas”, explicaba la mujer.

Los clientes también se han sumado a la iniciativa. María José Palao acudió este martes a la plaza con el carro de la compra y ya entró con el lleno, pero de libros para mantener viva esa iniciativa cultural.

Junto a otra de las puertas de acceso tiene la pescadería Verónica Seoane. Lleva seis años trabajando en la plaza, tres como empleada y tres como propietaria, “y esto se ha ido deteriorando sin que nadie haga nada”. “Es una dejadez tremenda”, lamenta. “Solo hay que ver cómo está el suelo, o las puertas, que las limpian una vez al año”. Uno de sus clientes, Juan Martínez, añade “el mal estado en el que están los lavabos”. Verónica Soane explica que “además se supone que el 30 por ciento de lo que pagamos por el alquiler de los puestos es para el mantenimiento de la plaza y aquí no se está haciendo absolutamente nada”.

Comerciantes y clientes coinciden en señalar la necesidad de que el Ayuntamiento intervenga de manera inmediata para mejorar el mantenimiento de la plaza de abastos y que a medio plazo se proyecte una reforma integral. Ya lo ha firmado 7.000 mierenses.