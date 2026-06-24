Fin a la "crisis de la carpa": los vecinos de El Carbayu desconvocan las protestas y afirman que habrá fiestas de la patrona de Langreo
La asociación vecinal, tras reunirse con Ayuntamiento y Principado, renuncian a la movilización, "a la espera de que los compromisos adquiridos se materialicen en los próximos días"
La Sociedad de Festejos de El Carbayu y de la Asociación de Vecinos de El Carbayu-El Pando ha decidido desconvocar la concentración de protesta que tenían previsto desarrollar este jueves frente al Ayuntamiento de Langreo tras las reuniones mantenidas este miércoles con el propio Consistorio y con el Principado. También señalaron que la fiesta de la virgen de El Carbayu, patrona de Langreo, que se había visto amenazada, se celebrará como cada año a principios de septiembre. "Seguiremos trabajando de manera constructiva con todas las administraciones implicadas para garantizar la continuidad de una celebración profundamente arraigada en nuestra comunidad", indicaron.
Se pone así fin a cinco días de un tenso desencuentro entre vecinos y gobierno local. La polémica estalló el viernes, después de que la asociación vecinal decidiera suspender las actividades del día del socio, previstas para el sábado, tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento para contar con una autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevábamos colocando carpas allí", expusieron los afectados. El permiso era necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. Los vecinos alertaron de que las fiestas de El Carbayu peligraban. El Ayuntamiento denunció la colocación de una carpa que se ancló al suelo "rompiendo las losas calizas del entorno y alterando el drenaje de los muros exteriores", una acusación que los vecinos, que finalmente habían suspendido la fiesta, negaron. Finalmente, Cultura y Ayuntamiento explicaron que la fiesta podría celebrarse sin anclajes al suelo y con la carpa alejada dos metros de la ermita.
Principado
Los vecinos señalaron que este miércoles "hemos mantenido dos reuniones con la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Langreo. En la Consejería de Cultura, una vez más, el trato recibido ha sido muy cordial y se nos han ofrecido numerosas facilidades. Les hemos mostrado el terreno donde tradicionalmente se celebra la fiesta y les hemos explicado que no existe ninguna ubicación alternativa viable para la colocación de la carpa. En todo momento hemos encontrado predisposición, comprensión y voluntad de colaboración para que esta fiesta pueda seguir celebrándose".
Ayuntamiento
Sobre la reunión en el Ayuntamiento, con los ediles Pablo Álvarez y José Antonio Cases, los vecinos aseguraron que "hemos trasladado nuestro malestar tanto por la tramitación del expediente como por las manifestaciones en las que se calificó a los vecinos como vándalos, unas palabras que consideramos un insulto injusto hacia las personas que, durante años, han trabajado y colaborado para cuidar y preservar el entorno de El Carbayu".
"No obstante", prosiguieron los representantes vecinales, "valoramos positivamente la buena predisposición mostrada durante la reunión para reconducir la situación y encontrar una solución. Por nuestra parte, queremos dar un voto de confianza al proceso que se ha abierto para garantizar la continuidad de nuestras fiestas. Asimismo, les hemos invitado a visitar El Carbayu y hemos reiterado nuestro compromiso de seguir cuidando y preservando el entorno de El Carbayu, tal y como venimos haciendo hasta ahora".
Por todo ello, "a la espera de que los compromisos adquiridos se materialicen en los próximos días, comunicamos que queda suspendida, por el momento, la concentración convocada para este jueves"
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