Fallece el turonés Zoilo G. Martínez de Vega, el gran cronista de América Latina que entrevistó a Jimmy Carter

Zoilo G. Martínez de Vega (Turón, 1936) nació con una guerra y vivió muchas otras. Ahora ha fallecido a los 90 años de edad pero deja un legado de periodismo inabarcable que va de Turón al mundo, especialmente a América Latina, es una de las épocas más convulsas de la política internacional. "Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega. Periodista. Me voy en contra de mi voluntad", reza su esquela

Martínez de Vega nació en una familia minera, descubrió su vocación cultural en los dominicos y se marchó a Francia a vivir la bohemia. La cultura y la escritura le fueron empujando al periodismo una vez emigró a Argentina atraído por uno de sus hermanos. De la radio pasó a la televisión y recibió una oferta de la agencia de noticias Efe en la que desarrolló su carrera, entre la escritura y la representación, hasta que se jubiló con el final del siglo XX.

El turonés expandió la agencia «Efe» en América Latina a partir de 1965, pasó 40 años de vida en Argentina, Colombia, Panamá y Brasil y es autor de «Las guerras del general Omar Torrijos. La reconquista del Canal de Panamá», donde se acerca a la vida y muerte del presidente panameño, de quien fue amigo y asesor.

Zoilo G. Martínez de Vega con Jimmy Carter en 1982 / LNE

Coincidiendo con la muerte de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, Martínez de Vega recordaba para LA NUEVA ESPAÑA la entrevista que le hizo al mandatario en 1982: “Yo estaba en Panamá y el presidente Omar Torrijos había muerto un año antes. Hice una serie documental para la televisión panameña hablando con los amigos de Torrijos, en varios países, incluido Felipe González en España. En Estados Unidos estuve con Carter en su casa de Plains (Georgia), en su laberinto, un pueblo de cacahueteros con un monumento al cacahuete en el centro. La casa del expresidente era muy sencilla, estaba bien, pero en absoluto sobresalía de las del entorno. La mía de Madrid era mejor”.

Zoilo G. Martínez de Vega, que conoció a los grandes mandatarios internacionales de la segunda mitad del siglo XX será despedido este jueves 25 de junio a las ocho de la tarde en la sala 6 del tanatorio El Salvador, en Oviedo. “Sus seres queridos podrán acompañarle en un momento íntimo de recogimiento y homenaje”, dice la esquela en la que le despiden su exmujer: Luciana Ercasi; hijos: Jorge, Luz Marina y Claudia; hijos políticos: Luis y Rafa; nietos: Jorge, Irene, Berta, Martín, André y Lara; nieto político: Luciano; hermanos: Nito y Pilar; hermanos políticos: Roberto y Pili; sobrinos, primos y demás familia