Finalizan las obras para estabilizar la ladera y evitar desprendimientos en la carretera que da acceso al polígono de Vega de Arriba, en Mieres

El Principado ha finalizado las obras de estabilización de la ladera situada en el punto kilométrico 21,1 de la AS-375 (Oviedo-Campomanes), a la altura del polígono Vega de Arriba, en Mieres. La carretera, que había registrado restricciones de circulación por la obra, ya está plenamente operativa desde la tarde de este miércoles, "una vez asegurado el talud y eliminados los riesgos de desprendimientos", señaló el Gobierno regional.

La actuación ha supuesto una inversión superior a 1,6 millones y se inició en febrero tras registrarse un deslizamiento en la zona. "Los trabajos han permitido sanear y estabilizar una superficie de 5.000 metros cuadrados en un talud de unos 25 metros de altura. En primer lugar, se realizó la limpieza y retirada de material inestable y, posteriormente, se instalaron distintos sistemas de contención, como anclajes, mallas y pantallas dinámicas", apuntaron responsables de la Consejería de Movilidad.

La malla colocada en la ladera. / .

Asegurar la roca

El talud ha sido completamente enmallado para "asegurar la roca y reforzar las medidas de prevención ante posibles desprendimientos". Además, se han colocado "barreras dinámicas de protección para mejorar la seguridad en el entorno de la vía", expusieron las mismas fuentes, que aseguraron que la intervención "ha requerido la utilización de maquinaria de gran capacidad, entre ella grúas de hasta 350 toneladas, para poder cubrir toda la superficie afectada". Las obras se han completado con la renovación del firme, la señalización y las barreras de seguridad en el tramo intervenido, lo que "permitirá recuperar la circulación en condiciones óptimas".

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Los trabajos acometidos en la zona. / .

El Principado señaló que esta actuación se enmarca en la "estrategia del Gobierno de Asturias para el mantenimiento y conservación de la red viaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y el confort de los usuarios. Dentro de esta planificación, el Ejecutivo desarrolla programas preventivos de inspección de infraestructuras y monitorización de taludes, orientados a anticiparse a posibles incidencias".