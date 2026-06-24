Langreo encargará a una empresa el diseño y la atención a los visitantes de su pabellón en la Feria de Muestras de Gijón, que promocionará el nuevo recinto ferial

El Ayuntamiento de Langreo ya prepara su asistencia a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). La decoración del pabellón y toda la organización vinculada a la presencia en la cita comercial, incluyendo la atención del stand y la logística, serán encargados a una empresa. El contrato, que ha sido licitado por un importe de 55.000 euros, incluye el diseño de la exposición que albergará el pabellón, que estará centrada en el Espacio Cultural Talleres del Conde.

La muestra recorrerá la historia de las antiguas instalaciones industriales de Duro y su reconversión en el recinto ferial de Langreo, que será inaugurado con un festival, que se celebrará los días 17 y 18 de julio, unos días antes de que se inicie la Feria de Muestras. Dentro del contenido que podrán contemplar los visitantes al pabellón se encuentra un vídeo promocional.

La empresa elegida tendrá que aportar todo el decorado y también atender el stand, con dos personas que realicen una breve descripción de la exposición en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Colocará, además, el vinilo de la portada, que será proporcionado por el área de Turismo.

La adjudicataria se encargará, refleja el contrato, de organizar el viaje a la feria, de quince autocares el 2 de agosto, día de Langreo. La salida está prevista para entre las 9.00 y las 10.00 horas.

También suministrará y trasladará hasta el recinto ferial de Gijón para esa jornada 1.100 bollos preñados en el pabellón de la feria y sidra. Junto a ello tendrá que aportar 2.400 vasos de sidra de cristal fino serigrafiados al ácido en color negro con una imagen de Langreo que le proporcionará el área de Turismo y el logotipo del Ayuntamiento.

Visitas recibidas

El stand municipal recibió en la pasada edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias 60.000 visitas. La propuesta giró en torno a la exposición "Bayer, de Langreo al mundo", un recorrido por más de 80 años de historia de la planta de la multinacional en Lada y su papel como centro global de producción del ácido acetilsalicílico, el principio activo de Aspirina.

En la muestra se resaltó el legado histórico de la factoría y su presente y futuro, marcado por un ambicioso proceso de descarbonización hacia 2026. El gobierno local se mostró “muy satisfecho” con los resultados obtenidos.

Este año, será el Espacio Cultural Talleres del Conde el eje del pabellón. Langreo mostrará a los visitantes el recinto ferial, las antiguas naves de Duro ubicadas junto al río Nalón, en La Felguera, que volverán a tener uso. La actividad cultural sustituirá a la industrial de sus inicios.