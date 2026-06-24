Llevar el nombre de Mieres por bandera tiene reconocimiento

Mieres rinde homenaje a las personas que llevan por bandera su nombre. La gala de los "Mierenses en el Mundo" se celebra hoy en el Auditorio Teodoro Cuesta, a las 13.00 horas, como parte del programa de las Fiestas de San Xuan. Organizada por la asociación de misma denominación, la entrega de estos galardones se ha convertido en los últimos años en una de las citas sociales más relevantes del concejo.

Carlota, Inés y Lucía Andrés, junto a su padre. / lne

El galardón "Mierense en el Mundo 2026" será par Iván González, "Chapo", músico, mezclador, productor musical y creador audiovisual. Nacido en Mieres, desde su llegada a Madrid en 2002, ha trabajado en estudio y directo con artistas de la talla de Joaquín Sabina, Amaral, Leiva, Zahara, Tarque, Xoel López, Paul Collins o Alejo Estivel. Compagina su labor como músico con la producción, mezcla y postproducción audiovisual. Tras seis años como copropietario de Subsonic Estudios, actualmente desarrolla su actividad desde The Room, su propio estudio, donde ofrece servicios de grabación, producción y mezcla.

«Tito» Rodríguez García. / lne

Durante la gala, será galardonado con el Mierense en el Mundo a la Solidaridad Miguel Ángel Mansilla Rodríguez, pedagogo, investigador y profesor fundador del Centro Asturiano de Mallorca. Natural de Mieres, ha sido secretario general de UNICEF - España, así como impulsor de las escuelas asociadas a la UNESCO. Por otro lado, Mansilla también ha sido condecorado con la Gran Cruz de Isabel La Católica y la Orden de Alfonso X El Sabio, y reconocido con la Medalla al Mérito Turístico.

Miguel Ángel Mansilla / lne

Por otro lado, la Distinción Honorífica a título póstumo recaerá en Laudelino Rodríguez García, "Tito", fallecido en agosto de 2025. "Tito" fue fundador y presidente de la Asociación Galardones Mierense del Año, entidad con un recorrido ininterrumpido de 53 años, dedicada al reconocimiento de los mierenses más solidarios y altruistas.

El Coro Minero de Turón, durante el concierto de Víctor Manuel en Mieres / .

Las Embajadoras de la Mierensía de este año serán Carlota, Inés y Lucía Andrés, hijas del chef mierense José Andrés. Destaca su plena disposición a la promoción del buen nombre de Mieres, más allá de las fronteras españolas. Recogerá el galardón Inés Andrés, en nombre propio y en el de sus hermanas

La gala, además de ser de entrada gratuita, contará con la actuación especial del Coro Minero de Turón.