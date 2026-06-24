Mieres arde por San Xuan con una foguera con menos madera por la ola de calor y el riesgo de incendios: "Es la mejor fiesta de Asturias"

La hoguera era más pequeña. Había menos madera, menos combustible que quemar, pero, aun así, brilló como siempre en la noche de Mieres. Numerosos vecinos, sobreponiéndose a las altas temperaturas vividas a lo largo de todo el día, acudieron a la cita en la plaza del Ayuntamiento para cumplir con el rito del fuego y con su patrón: San Xuan.

“¿Dónde está el orbayu de San Xuan?", se peguntaba una mierense tras haber pasado calor todo el día y haberse enfrentado, por la mañana, a los 39 grados de temperatura que, según la aplicación de su móvil, abrasaban la capital del Caudal.

El Ayuntamiento de Mieres decidió suspender los fuegos artificiales previstos para las once de la noche ante la extrema ola de calor y el peligro de incendios forestales. La foguera de las doce de la noche en la plaza del Ayuntamiento se mantuvo, controlada muy de cerca por los servicios de extinción de incendios. "Es normal que quiten los fuegos, una chispa de un fuego puede caer en cualquier sitio y provocar un incendio", concedía la mierense Beatriz Álvarez Cabrera que aseguró que “la hoguera no tiene ese peligro”.

El enramado de fuentes. / D. O.

En Mieres se tomaron medidas para reducir riesgos. Junto a la citada decisión de rebajar el tamaño de la hoguera, aumentó la seguridad, con mayor presencia de bomberos, agentes de Policía Local y miembros de Protección Civil, explicaron fuentes municipales. También hubo una cuba de agua de mil litros con motobomba. En algunas localidades de las Cuencas, en concreto en El Entrego y Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, se optó por suspender las hogueras.

Tras el rito de la hoguera, a la una de la madrugada, estaba prevista la actuación de “Celtas Cortos” en el Parque de Jovellanos. Los registros de temperatura en Mieres el 20 de abril del 90 no están accesibles, pero el 20 de abril de este año la mínima fue de cinco grados y la máxima de 14 grados. Muy lejos de lo vivido este martes.

Por la mañana, una vecina confesaba que su plan todos los 23 de junio no era otro que tomar el vermut y empezar a disfrutar de la fiesta desde por la mañana hasta que el cuerpo aguantase, pero lo de este martes era “insufrible”, así que optó por irse a las piscinas. Las terrazas de hostelería presentaban un aspecto absolutamente inusual para el día de la foguera en Mieres. Estaban prácticamente vacías, incluso algunos de los bares no tenían ni un solo cliente.

Enramado de fuentes por San Xuan en Mieres / D. O.

Títeres para tres niños

En la plaza de Requejo, epicentro sidrero de Asturias y festivo de Mieres, nadie ocupaba las mesas. El Ayuntamiento programó una sesión de títeres para niños a la una y media de la tarde y tan solo aparecieron tres pequeños. Allí, Beatriz Álvarez Cabrera defendía San Xuan como “la mejor fiesta de Asturias”. “Es la celebración pagana que anuncia el verano, San Xuan es el inicio de todo lo bueno”, afirmaba rotunda.

Tres niños en la sesión de títeres programada en la plaza de Requejo de Mieres por las fiestas de San Xuan / D. O.

Enramado de fuentes

Hasta llegar a las doce de la noche, con una plaza abarrotada, hubo mucho San Xuan en Mieres. Un San Xuan un tanto inusual por el calor pero no menos intenso para los mierenses y visitantes. Los hubo con algo de suerte, como los miembros de los grupos folklóricos que a las siete de la tarde participaron en el enramado de fuentes. “Está fría”, decía uno de los miembros del grupo de baile L’Artusu, encargados de enramar la fuente del Paseo del Vasco, al inicio de la calle Manuel Llaneza. “Me metía yo ahí de buena gana”, respondía una de las pandereteras que entonaban “Vamos a enramar la fonte, la fonte del agua clara, vamos a enramar la fonte que la otra ya está enramada”. Y así era porque mientras ellos decoraban con hortensias y ramas verdes la fuente del Paseo del Vasco, el grupo Prau Llerón hacía lo mismo en la de La Villa y Ruxidera decoraba la del Ayuntamiento. Es la tradición de San Xuan, ese tributo a los elementos, al agua y al fuego.

En uno de los días más calurosos que se recuerdan en la capital del Caudal los mierenses agotaron los ventiladores portátiles en los comercios de la villa. Eso sí, se lo tomaban con humor. “Yo hoy no me acerco a la hoguera”, confesaba una adolescente.

Según fue avanzando la tarde, con los termómetros un poco más bajos y algo de brisa a la sombra, aunque siempre por encima de los 30 grados, Mieres fue recuperando el ambiente que se espera para su gran día. Las terrazas se llenaron pero había dudas entre darse a la sidra u optar por hidratarse con agua, que era lo que pedía el cuerpo. Fue un San Xuan de abanicos y de hasta curiosos inventos como la gorra con ventilador incorporado con la que se refrescaba un paisano en Requejo.

Sanguijuelas del Guadiana

La tarde fue para el folklore con el desfile por las calles del centro de la villa de los distintos grupos que participaron en el enramado de fuentes. A las ocho y media, el parque Jovellanos, el gran “fiestódromo” de Mieres, acogió el concierto de “Sanguijuelas del Guadiana”. Carlos Canelada (voces y guitarra), Juan Grande (guitarra) y Víctor Arroba (bajo), son de Casas de Don Pedro, un pequeño pueblo de la España Vaciada, de la "Siberia Extremeña", donde están acostumbrados al calor sofocante que este martes abrasó España. Con apenas dos años de carrera se han convertido en una de las bandas más interesantes de la escena nacional con su fusión de pop, rock y folklore y sus letras que reivindican el pueblo y su esencia, la amistad y los veranos con los amigos. También hablan del éxodo, de tener que irse todos los domingos a la capital para seguir estudiando o trabajar.

Mieres ha vivido ese éxodo, esa despoblación y por eso los mierenses y los visitantes hicieron suya cada canción, cada estrofa de “Revolá”. Todos con el mismo sentimiento de que “es una suerte poder vivir donde naces”.

El concierto de "Sanguijuelas del Guadiana". / D. O.

Tras los jóvenes extremeños, que ya habían debutado el año pasado en Asturias con su participación en el festival Vesu, en Bueño, llegó el gran momento. El calor se intensificó aún más y a las doce de la noche, de nuevo los componentes del grupo de baile L’Artusu encendía la gran foguera de San Xuan. Era el momento de olvidar todo lo malo y de pensar en secreto los deseos para el nuevo año, porque en Mieres el año no empieza el 1 de enero, empieza el 24 de junio.

Día grande

Este miércoles, día festivo en Mieres, a las once y media comenzará el reparto del bollu en la plaza La Pasera, el Liceo y el Parque Jovellanos. A las doce se celebrará la Misa de San Xuan cantada por el Orfeón de Mieres. De 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, Mieres Centro Cultural acogerá la liga de videojuegos. A las 13.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta será la entrega de los premios Mierenses en el Mundo y a las 19.00 horas el Dúo Reflejos pondrá el fin de fiesta en el parque Jovellanos.