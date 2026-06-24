El PP pedirá "explicaciones" en el Senado por las deficiencias en el recién estrenado cuartel de la Guardia Civil de Mieres: "Deben corregirse de forma urgente"

El senador y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, "Lito", exigió este miércoles "explicaciones" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las "deficiencias detectadas en el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres", unas instalaciones que, tras años de espera, "han comenzado su actividad entre quejas de los propios agentes por problemas de espacio, humedades, comunicaciones y falta de equipamiento adecuado", señaló.

Rodríguez expuso que "después de quince años de provisionalidad y promesas, lo mínimo que merecían los guardias civiles de Mieres era un cuartel moderno, funcional y digno; no unas instalaciones nuevas que nacen con problemas básicos que afectan al trabajo diario de quienes velan por nuestra seguridad".

El dirigente popular lamentó que el nuevo acuartelamiento presente "carencias especialmente preocupantes" en los vestuarios, con "falta de espacio suficiente para la plantilla, escasez de duchas y servicios, taquillas insuficientes y problemas de ventilación". Manifestó su preocupación por las incidencias relacionadas con "humedades e inundaciones en el sótano", así como por los "fallos técnicos registrados en las comunicaciones y en el servicio de fibra óptica durante los primeros días de funcionamiento".

"Respeto"

"Marlaska no puede venir a vender modernidad mientras los agentes denuncian deficiencias impropias de una obra recién estrenada. La seguridad pública no se defiende con fotos ni con actos de inauguración, sino garantizando medios adecuados, instalaciones dignas y respeto a los profesionales de la Guardia Civil", afirmó Rodríguez.

El senador popular también criticó a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a quien pidió "menos propaganda y más gestión". Rodríguez instó a que la Delegación del Gobierno aclare "si tenía conocimiento de estas deficiencias antes del traslado definitivo de la plantilla" y "qué medidas piensa adoptar para corregirlas de forma urgente".

"La señora Lastra debe explicar por qué se ha permitido poner en marcha un cuartel con estas carencias. Mieres no puede ser tratado como un destino de segunda ni sus guardias civiles pueden seguir pagando la falta de diligencia del Gobierno de España", subrayó.

Señaló también que la directora de la Guardia Civil "quizás debería de ocuparse en estas cuestiones y no en reuniones opacas y seguro que en lugares en mejores condiciones parece ser de lo que se encuentra el nuevo cuartel".

Senado

El presidente del PP de Mieres anunció que llevará esta situación a la Cámara Alta y que registrará preguntas parlamentarias en el Senado "para que el Gobierno explique el estado real de las instalaciones, las incidencias detectadas desde su entrada en servicio, el calendario previsto para corregirlas y la dotación presupuestaria destinada a completar el equipamiento pendiente".

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"Desde el Partido Popular", señaló Rodríguez, "vamos a exigir responsabilidades y soluciones. No se trata de hacer ruido, se trata de defender a quienes cada día defienden a los mierenses. Si el Gobierno quiere inaugurar el cuartel en julio, que antes garantice que está en condiciones dignas y plenamente operativas", concluyó.