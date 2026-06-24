El Sanatorio Adaro de Langreo pone un marcha un plan de renovación: quiere impulsar una unidad de cuidados paliativos y otra para pacientes en estado vegetativo

En Sanatorio Adaro lleva en Langreo desde 1910. Ha estado al borde del cierre en varias ocasiones, pero ha resistido. Ahora afronta una gran reconversión para adentrarse de lleno en el siglo XXI. El patronato de la Fundación Sanatorio Adaro ha autorizado el inicio de los trabajos preparatorios del “Plan Funcional 2026-2030”, la hoja de ruta estratégica con la que la institución prevé renovar su modelo asistencial y reforzar su papel en la cuenca del Nalón a lo largo de los próximos años.

El entorno del Sanatorio Adaro en Sama. / LNE

Más servicios y más espacio

El gerente del centro, Juan Fernández, avanzaba hace unos meses en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA las líneas generales de ese plan funcional que ahora da sus primeros pasos. “Aunque ya atendemos paliativos, queremos crear una unidad de cuidados paliativos específica y otra para pacientes en estado vegetativo persistente, que son casos médicos muy complejos que no pueden estar en un hospital de agudos por su alto coste. También estamos pendientes de si la unidad de salud mental externa se traslada, lo que nos liberaría mucho espacio en la planta baja. Existen algunas amenazas, pero nosotros tenemos fortalezas. Incluso soñamos con aprovechar nuestros terrenos para construir nuevos edificios o explorar modelos como el cohousing”.

Primeros pasos

El acuerdo rubricado ahora por el patronato pone en marcha todo eso. Lo primero será establecer contactos con las consejerías de Salud y Bienestar del Principado pero también empezar con los estudios técnicos, financieros y de proyecto necesarios para concretar las distintas líneas de actuación previstas. A partir de ese trabajo, el patronato irá aprobando una a una todas esas actuaciones según se vaya llegando a ellas.

El plan funcional para los próximos cuatro años ya ha sido presentado al comité de empresa, que representa a más de 150 trabajadores. El objetivo es “que la plantilla disponga desde el inicio de toda la información sobre las líneas estratégicas y el cronograma previstos”. Más allá de su función asistencial, el Adaro es uno de los principales empleadores estables de la cuenca del Nalón y un activo de servicio público de referencia en el Área Sanitaria III. El plan que ahora arranca se concibe como “un proyecto motor para el territorio, alineado con los objetivos de transición justa y de fijación de empleo cualificado en los cinco municipios integrados en el patronato (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso)”.

"La cuenca del Nalón vive una transición exigente y necesita anclar proyectos que generen empleo y servicio público. El Adaro es uno de ellos. Hoy hemos dado un paso para que esta institución, con más de cien años de historia, esté preparada para servir a los vecinos del valle en las próximas décadas", afirmó Marcelino Martínez, presidente del Patronato de la Fundación Adaro y alcalde de Sobrescobio. Además de los cinco municipios del valle, en el Patronato está representado el Principado y las organizaciones sindicales SOMA-FITAG-UGT y Comisiones Obreras de Asturias