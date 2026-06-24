Los vecinos de El Puente ven "positiva" la modificación que propone el Ayuntamiento de Langreo para el plan urbano del barrio, con menos pisos y en otro emplazamiento

Los vecinos críticos con el proyecto urbanístico del barrio de El Puente, en Langreo, ven “positiva”, aunque con matices, la propuesta hecha por el Ayuntamiento para modificar la idea inicial y trasladar la actuación a una zona más cercana a La Felguera.

El Plan General de Ordenación de Langreo dibuja cuatro unidades de actuación urbanística, cuatro espacios, en ese entorno que va de la calle José Álvarez Valdés hasta la zona en la que estaba el antiguo paso a nivel, desaparecido con las obras del soterramiento. Los vecinos de José Álvarez Valdés, los de las unidades 49 y 50, dos de las piezas del puzle urbanístico, se opusieron rotundamente al proyecto que incluía la expropiación de medio centenar de viviendas y mantuvieron un encierro de dos meses en el Ayuntamiento. Los de la unidad 48, más al norte, más cercana a La Felguera, son, según el consistorio “más receptivos” a esas expropiaciones. Además, ahora entra en juego la unidad 47.

Traslado de las edificaciones previstas

Principado y Ayuntamiento lanzaron el pasado mes de diciembre un convenio para crear una reserva general de suelo y levantar tres edificios con 110 viviendas públicas de alquiler asequible. Cada uno de esos tres edificios se levantaría en una de esas unidades de actuación urbanística, en las unidades 48,49 y 50. Los de vecinos de las dos últimas, las que están más al Sur, más cerca de Sama, rechazaron de plano que les expropiasen la casa por mucho que les diesen preferencia a la hora de acceder a uno de esos pisos de alquiler público. Eso llevó al Ayuntamiento, presionado por el encierro en el salón de plenos, a suspender el convenio y abrir un proceso de diálogo con los vecinos de cada una de las unidades de actuación, fuerzas políticas y colectivos implicados.

Tras ese proceso la alternativa planteada por el Ayuntamiento es trasladar el proyecto a las unidades urbanísticas 48 y 47. En esta última hay principalmente solares y viviendas muy deterioradas. Eso permitiría a las administraciones salvar un proyecto que valoran en unos 20 millones de euros. Respecto a las otras dos unidades, las 49 y 50, el Ayuntamiento entiende que habría que actuar sobre ellas pero eso requiere la modificación del Plan General de Ordenación, un proceso bastante más largo y complejo.

“Si finalmente se modifica el plan, se eliminan las expropiaciones, recuperamos la condición de suelo urbano consolidado para poder actuar en nuestras viviendas cuando sea necesario y se acomete la urbanización de las calles, estaríamos ante una alternativa positiva”, resumió Verónica Núñez, portavoz de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés. Eso sí, quiso dejar claro que se haga así “siempre que los vecinos de las unidades 48 y 47 estén de acuerdo”.

Los vecinos no tenían demasiada esperanza en este proceso de diálogo. “Salimos de aquellas reuniones con la sensación de que habían servido de poco, ya que nuestra postura era clara desde el principio y no parecía existir voluntad por parte del equipo de gobierno de reconsiderar la suya”, explica Núñez. Finalmente parece que el equipo de gobierno sí ha reconsiderado su posición y estudiará esa alternativa que ellos ven como la mejor siempre que se mantenga el diálogo y acuerdo con los vecinos afectados.