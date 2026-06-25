Atención conductores: el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama se cerrará un mes al tráfico en sentido Oviedo

Los trabajos para mejorar la seguridad en el puente atirantado del Corredor del Nalón, la carretera AS-117 a su paso por Sama, obligarán a cerrar durante el mes de julio el carril en sentido Oviedo. Además, este fin de semana el puente permanecerá cerrado completamente al tráfico entre las once de la noche y las seis de la mañana, según ha informado el Principado.

Tráfico lento, durante la mañana, en el acceso al puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón. / D. O.

Este fin de semana comenzará el montaje de un pórtico de protección para afrontar la revisión de la parte más alta de los 32 tirantes del puente. Esta operación obligará a interrumpir el tráfico completamente durante la noche del viernes y el sábado.

Cierre de un sentido a partir del lunes

Tras la instalación de ese pórtico comenzarán los trabajos en la parte superior de los tirantes, unas tareas que provocarán afecciones al tráfico durante julio. A partir del lunes, 29 de junio, y hasta el 31 de julio, quedará interrumpida la circulación en sentido descendente (hacia Oviedo) durante los días laborables en horario de 9.00 a 19.00 horas. Existirá desvío señalizado a través de la carretera de La Felguera a Las Piezas (LA-3). Fuera de ese horario y durante los fines de semana el paso de la circulación será el habitual. Se mantiene vigente la restricción total para vehículos pesados, exceptuados los de transporte público.

Durante julio, explica la consejería de Movilidad, no solo se procederá a evaluar el estado de la parte más alta de los tirantes, cuya zona inferior ha sido escaneada también por un robot para evaluar su estado de conservación. También se están llevando a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón.

Grietas en el puente atirantado de Sama / Es por Langreo

Quejas vecinales

Los trabajos en el puente han despertado el malestar vecinal. El colectivo "Es por Langreo" ha mostrado su “más grave preocupación” por el deterioro de una infraestructura “vital para la movilidad del concejo y de toda la comarca del Nalón”.

La agrupación alerta de “grietas verticales de gran longitud y profundidad recorren los pilares de hormigón, algunas de ellas con claros signos de evolución”. Esos daños “evidencian que los problemas no son meras cuestiones estéticas ni preventivas, sino que apuntan a posibles patologías estructurales de considerable entidad”.

Es por Langreo exige a la Consejería que haga públicos “todos los informes técnicos realizados, incluyendo las conclusiones sobre el origen y gravedad de las grietas. Un informe detalladamente del alcance real de las patologías estructurales detectadas” y que “explique las medidas de refuerzo o reparación que se van a llevar a cabo y las alternativas de movilidad garantizadas para vecinos, trabajadores, empresas y transportistas”.

Además, exigen al Alcalde de Langreo,”que recabe toda la información disponible, se persone en la Consejería si es necesario y exija con firmeza la máxima transparencia y celeridad en la resolución de este grave problema que afecta a todo el Valle del Nalón.

“No es admisible que una infraestructura estratégica como esta se encuentre en estas condiciones mientras la ciudadanía y los ayuntamientos afectados permanecen en la incertidumbre. La seguridad de las personas no puede depender de rumores ni de comunicados tibios”.