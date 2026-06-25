Los bocados con más orgullo, en San Martín
"Gastrodiversa" se celebra en 15 locales hosteleros del concejo desde mañana
A.A.
“Gastrodiversa – Bocados con Orgullo”, II Jornadas de pinchos y tapas LGTBIQ+, se celebra desde mañana y hasta el domingo en quince establecimientos hosteleros de San Martín del Rey Aurelio, con originales creaciones culinarias que rendirán homenaje a mujeres y hombres que son referentes del colectivo.
Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento, crecen en participación: en la edición anterior, la primera, participaron nueve bares, y ahora son 15 los que lo hacen. Se trata de Restaurante Diferente, Vinacoteca El Pasu, Sidrería La Batea, El Rinconcito de Leyre, Cafetería Cervantes, Cafetería La Estación, Cafetería La Galería, Cervecería Tom Malory, Taberna Abacería La Buena Vida, Cafetería Raíces, Sidrería La Sindical y Bistró Válgame Dios, en El Entrego; Casa Pachín y Cafetería El Alba, en Sotrondio; y Sidrería Crespo’s, en Blimea.
Cada local ha creado para la ocasión un original pincho o tapa, a un precio de entre 3 y 5 euros, inspirado en un personaje influyente del colectivo. Entre ellos, destacan Ricky Martin, Mapi León o Jesús Vázquez.
Para animar la celebración del evento se han programado tres sesiones musicales con Astur DJ: mañana, en Sotrondio, en la plaza de Ramón y Cajal, a las 19.30 horas donde se celebrará una fiesta matinal con música y reparto de presentes conmemorativos para el público asistente hasta agotar existencias, así como material informativo proporcionado por la Asociación de Personas LGTBIQ+ de Asturias, Xega; con DJ Carlos; el sábado, en Blimea, a las 12.30 horas; con DJ Nacho, en la plaza de El Campu; y el domingo, en el parque de La Laguna, El Entrego, también a las 12.30 horas, con DJ Arturo.
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