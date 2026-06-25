Buenas noticias para Hunosa: las obras de la térmica de La Pereda seguirán, al rechazar el TSJA una reclamación de los ecologistas que podía costar 40 millones

Buenas noticias para Hunosa. Las obras de transformación de la central térmica de La Pereda en central de biomasa podrán continuar. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha denegado la solicitud de ejecución provisional de sentencia solicitada por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que pedía así la paralización de los trabajos. La sentencia que solicitaban ejecutar, y que había dado la razón a los ecologistas, denegaba la autorización ambiental a la planta, si bien, como subraya elTSJA, tanto Hunosa como la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ya presentaron recursos de casación, que se encuentran en estudio.

La conseguida en el TSJA es una victoria judicial importante para Hunosa, y para el Principado, para sacar adelante el proyecto de la central de biomasa de La Pereda. La mutación de la térmica supone una inversión de 55 millones de euros y constituye el principal proyecto de futuro de la compañía pública. Un hecho que se valora en el auto del Tribunal, que señala que en caso de ejecutar la sentencia, se podrían "producir, o no, perjuicios irreversibles", que Hunosa valora en el escrito en casi 40 millones de euros.

Incumplimientos

La paralización de las obras, que es lo que vendría a pasar en caso de ejecutar la sentencia que resultó favorable para los ecologistas, supondría el muy posible incumplimiento de las "fecha de disponibilidad de la instalación de biomasa, fijada para el 15 de abril de 2028, cuyo incumplimiento determinaría la ejecución de garantías asociadas a la inscripción en el registro del régimen económico de energías renovables, en estado de explotación, así como la cancelación de la inscripción en el registro del régimen económico de energías renovables". En la práctica, subraya el Tribunal, "supone la pérdida del derecho al régimen retributivo durante 20 años, consecuencias cuya valoración económica estima la codemandada" (Hunosa) "en 39.873.598,39 euros".

Una cantidad, indica el auto del TSJA, "cuyo aseguramiento cautelar por la solicitante de la ejecución provisional" (Coordinadora Ecoloxista) "no resulta verosímil, a lo que deberían añadirse daños y perjuicios adicionales, imposibles de cuantificar en este momento".

Sentencia que no es firme

De esta forma, los miembros del Tribunal "no consideramos, por tanto, que se den las circunstancias que autorizan la ejecución provisional de una sentencia recurrida en casación". "Que sea posible la ejecución provisional de una resolución judicial no firme", como es el caso de la sentencia del TSJA que anula los permisos ambientales de La Pereda, "no impone, en todo caso, que ello se lleve a cabo necesariamente", señala el auto.

Obras

Hunosa está haciendo efectiva la autorización que recibió a finales de marzo del Principado para seguir adelante con la transformación de la central térmica de La Pereda. Ahora lo hace avalada por el auto del TSJA. La empresa pública concluyó ya en mayo las labores de desmontaje de las instalaciones que deben ser modificadas, como ocurre en parte de su caldera, de su sistema de tratamiento de gases y del parque de combustibles.

Al tiempo, comenzaron los primeros trabajos de construcción de la central que trabajará con biomasa y Combustible Sólido Recuperado (CSR), un material extraído de la basura de la bolsa negra que producirá Cogersa en su planta de tratamiento de residuos de la fracción resto. Precisamente en la cantidad de CSR que se indica en los permisos ambientales está la clave de que salgan adelante o no los permisos ambientales.