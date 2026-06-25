Un fallo informático del Ministerio de Transformación Digital obliga a Mieres a solicitar a las familias la documentación para las ayudas escolares

Paradojas de la administración, un fallo informático del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública obliga al Ayuntamiento de Mieres a solicitar documentación a las familias que han presentado solicitud para las ayudas escolares –compra de libros y material escolar en Infantil y comedor escolar en Infantil y Primaria—que cada año convoca la concejalía de Educación.

Lo habitual es que, para facilitar el proceso, las familias dan autorización a la administración para consultar la documentación requerida en la convocatoria evitando así papeleos innecesarios. Sin embargo, en esta ocasión, un fallo en el Ministerio hace que el Ayuntamiento lleve semanas esperando autorización para acceder a la plataforma que permite la consulta de estos documentos por lo que, para evitar demoras en la convocatoria y perjuicios a las familias, el Consistorio ha decidido pedir la presentación de la documentación. "La plataforma lleva semanas fuera de funcionamiento", denuncia el consistorio.

Este requerimiento para presentar los documentos se publicó este jueves en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento y las familias tienen ahora diez días hábiles (hasta el 9 de julio) para presentarlos a través de registro, incluyendo en la presentación el número de expediente que aparece en los listados publicados.

“Lamentamos esta situación y los inconvenientes que supone y pedimos disculpas a las familias, pero no podemos mantener paralizadas estas convocatorias importantes a la espera de una respuesta o una solución por parte del Ministerio que no llega a pesar de llevar semanas exigiéndolas”, señala el Gobierno local, que ya ha trasladado toda la información a los centros educativos para garantizar que la información llega a todas las familias.