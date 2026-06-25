Mieres será la sede de un encuentro estatal de participación juvenil que lleva por título “Rompiendo el ciclo de la pobreza”
A las jornadas, que se celebrarán del 1 al 3 de julio en el campus de Barredo, asistirá la directora general del Instituto de la Juventud de España, Margarita Guerrero
Jóvenes de toda España se reunirán del 1 al 3 de julio en Mieres en el Encuentro estatal de participación juvenil de EAPN-ES (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el estado español). El edificio de investigación del campus universitario de Mieres será la sede de la reunión, en la que se abordará “el ciclo de la pobreza y la desigualdad de oportunidades en la juventud”.
La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, presentó las jornadas en el Ayuntamiento de Mieres junto con el Alcalde, Manuel Ángel Álvarez, Elena Rúa, presidenta de EAPN en Asturias y Nuria Valls, vocal de juventud de la comisión permanente de EAPN-ES. El encuentro, que lleva como lema “Rompiendo el ciclo de la pobreza”, tiene como objetivo, aseguran los organizadores, “generar un espacio de diálogo en el que los jóvenes puedan debatir y hacer oír su voz ante las instituciones públicas, formulando posiciones, propuestas y recomendaciones en torno al derecho a una vivienda digna”.
Esta es, indican, “una gran oportunidad para fomentar la participación, conocer otras realidades juveniles y visibilizar este municipio y su entorno”. El informe sobre el estado de la pobreza elaborado por EAPN-ES señala que “el 20,9% de las personas jóvenes de 16 a 29 años están en riesgo de pobreza o exclusión social”.
Setenta personas
En el encuentro estatal de participación juvenil los participantes podrán debatir y trasladar sus peticiones ante instituciones locales, autonómicas y nacionales. Al edificio de investigación del campus de Mieres asistirán expertos en políticas de juventud, representantes de administraciones públicas, personal técnico y voluntarios del tercer sector.
El encuentro, al que se espera que acudan unas 70 personas, contará con la presencia de Margarita del Cisne Guerrero Calderón, directora general del Instituto de la Juventud de España.
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