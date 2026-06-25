Mil empresas en 25 años: la riqueza social creada en el semillero de Valnalón desde su apertura

Paula Briales no pudo evitar emocionarse y llorar. Lleva una década detrás de una cámara como profesional del sector audiovisual y el año pasado decidió poner en marcha su proyecto “Pecas y vibrisas”, uniendo su pasión profesional y su amor por los animales. Para ello recurrió al semillero de Valnalón. “Lo tenía en mente, de manera emocional hace mucho tiempo pero no lo hacía y Valnalón me aportó el empuje necesario y me enseñó a seguir el camino de forma más técnica para poner en marcha la empresa”. Esta gijonesa ya lleva meses trabajando en su propia empresa, “haciendo fotos y vídeo a animales y sus humanos, siempre desde la perspectiva del bienestar animal”. Briales fue la gran triunfadora de la XXV edición de los premios del semillero de proyectos de Valnalón, se llevó el premio del jurado y el del público. Es la primera vez en los 25 años del semillero que un mismo proyecto se lleva dos premios. El jurado destacó “su enfoque novedoso hacia un nicho de mercado con enorme potencial, y su apuesta por la creatividad y la afectividad”.

Paula Briales, de "Pecas y vibrisas" antes de recoger sus dos premios en Valnalón / D. O.

1009 empresas creadas

“Pecas y vibrisas” es una de las 1009 empresas que se han creado en la historia del semillero de Valnalón, empresas, que como señaló el presidente del Principado, Adrián Barbón, “tienen una tasa de supervivencia del 80 por ciento”. Barbón, que intervino en Langreo en el acto celebrado en las instalaciones de la ciudad industrial, señaló también que en esos 25 años de funcionamiento del semillero de empresas, se ha apoyado a un total de 3.347 proyectos y asesorado a más de 7.000 personas, “y de cada euro que se invierte en el semillero, el retorno a la sociedad es de diez euros”.

Autoridades, responsables de Valnalón y participantes en el semillero de proyectos / D. O.

Barbón ha recordado que, cuando se creó Valnalón en 1987 y comenzaron a entregarse estos premios en 1992, “apenas se hablaba de emprendimiento”. En aquellos años, ha señalado, el objetivo principal era “amortiguar el impacto de las reconversiones industriales o atraer grandes inversiones que compensaran la pérdida de empleo”. Ahora, aquella bendita locura que nadie comprendía, es el lugar en el que Paula Briales ha creado su empresa, y donde también han nacido una empresa de guías de montaña que busca feminizar un sector muy masculinizado, una consultoría informática, una agencia de viajes y una de atención a mayores y servicios a la comunidad. De Valnalón también salió el proyecto de “Asgaya”, cerveza ecológica fabricada en Grado que se llevó el premio a la consolidación empresarial.

Andrés Morales y Sheila Martínez, impulsores de cerverza Asgaya / D. O.

Valnalón tiene vinculación con ciertos de empresas asturianas, no solo las que ha ayudado a crear, sino muchas otras con las que colabora, así que también concede el premio “Compromiso Valnalón", para "reconocer la especial implicación y compromiso con la cultura emprendedora y el territorio de empresas, entidades o personas que hayan colaborado de forma activa en los programas de educación y promoción emprendedora desarrolladas por Valnalón”. Este año fue para Crivencar.

Y si algo tiene Valnalón es la capacidad de sorprender, “un equipo creativo que cree en la capacidad de las personas para cambiar el mundo”, dijo Marta Pérez, directora de la ciudad tecnológica. Así que en la entrega de premios risas, llantos, música y todo lo que puede salir de la mente de José Antonio Vega, que ejerce de maestro de ceremonias y que planteó la gala como si de un curso de cocina se tratase, hasta el punto que los asistentes, incluidos Barbón, la consejera de Educación, Eva Ledo; el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, patrocinadores y colaboradores como Sodeco, Hunosa Empresas o Caja Rural, todos los asistentes se llevaron a casa un mandil de cocina diseñado para la ocasión con materiales reciclados.

Una gala para reivindicar el talento, la innovación y el “ahínco”, subrayó Vega. Barbón cerró defendiendo Asturias como “una tierra de talento y de personas emprendedoras”. Quedó patente, todos los involucrados en la cita, técnico de sonido, organizadores, diseñadores de vestuario, peluquería y hasta quien le hizo las uñas al presentador, habían pasado por Valnalón para poner en marcha sus empresas.