San Xuan de Mieres, "un ejemplo de fiestas populares" de "éxito", según el Ayuntamiento con actividades multitudinarias como los 4.000 espectadores del concierto de Víctor Manuel

La entrega de los premios "Mierenses en el Mundo" puso punto y final este miércoles 24 a las fiestas de San Xuan. Unos festejos que duraron catorce días, y que según el Ayuntamiento fueron "todo un éxito colectivo". Para el equipo de gobierno (IU), "la participación ciudadana fue la protagonista", con "calles y plazas convirtiéndose en un gran espacio de encuentro para la cultura, el folclore y el disfrute, todo con un programa pensado para todos los públicos".

Las actividades musicales fueron, con diferencia, las más multitudinarias de los festejos mierenses (excepción hecha del encendido de la hoguera, que siempre llena la plaza consistorial). Entre los conciertos destacó "el histórico recital de Víctor Manuel", con casi 4.000 espectadores que abarrotaron la explanada del pozo Barredo.

Público en el pozo Barredo para el concierto de Víctor Manuel. / Mario Canteli

También destaca la concejala de Festejos, Nuria Ordóñez, las actuaciones de "Celtas Cortos", en el parque Jovellanos en la misma noche de San Xuan, grupo que actuó junto a "Sanguijuelas del Guadiana", un grupo "que congregó a muchísima gente joven". Entre las orquestas, los espectáculos de "Tekila" y de "Panorama" "hicieron bailar a miles de personas en estas noches del inicio del verano". También, recalcó hubo gran afluencia al festival de música rock "Mieres Underground", en la plaza de La Libertad.

EN IMÁGENES: Concierto de Víctor Manuel por San Xuan en el Pozu Barreo / Mario Canteli

Actividades infantiles y tradicionales

Más allá de la música, indicó Ordóñez, "las fiestas fueron mucho más", con buena participación en "las actividades infantiles, con la fiesta de la espuma o el teatro y circo como citas destacadas". También fueron "un éxito" algunas actividades tradicionales, "como el concurso de entibadores, el de escanciadores o el encuentro coral". El colofón a los festejos lo puso, como cada edición, la "foguera" de la noche de San Xuan, "en la que Mieres fue la capital festiva de Asturias, con miles de personas alrededor de la foguera bailando la Danza Prima y cumpliendo ritos enraizados de lo que somos como pueblo", añadió la edil de Festejos.

Mieres arde por San Xuan /

Balance

El balance de San Xuan hecho por Nuria Ordóñez concluye que la fiesta "fue un éxito, gracias a todas las personas que salieron a la calle a festejar, que se sumaron al programa festivo y que disfrutaron de cada evento. La edil agradeció además a "todo el personal municipal, a todos los integrantes de los equipos de seguridad y a todo el movimiento social y cultural mierense" su participación, "que ha enriquecido aún más la fiesta". “San Xuan ha sido un año más ejemplo de fiesta popular”, apuntó la concejala, que destacó también que la seguridad fuera también protagonista, "gracias también a la colaboración ciudadana y a la implicación de todos".