Truchas enormes, aguas cristalinas y campeones nacionales: el coto sin muerte del Caudal confirma su regreso a la primera división de la pesca deportiva

El coto de pesca sin muerte del río Caudal ha revivido contra todo pronóstico. El que fuera considerado en su momento por varias revistas especializadas como una de las mejores reservas de Europa pasó por un largo periodo de olvido y abandono del que ahora parece haberse recuperado. Los mejores pescadores de España se dieron cita en estas aguas este pasado fin de semana con motivo del IV Open de Lance. El sentir general es que Mieres dispone de un tesoro turístico del que en el futuro puede sacar grandes réditos.

La celebración del IV Open de Lance ha servido para confirmar una percepción que cada vez está más extendida entre los aficionados a la pesca deportiva: el río Caudal vuelve a estar entre los grandes escenarios nacionales de esta modalidad. Durante todo el fin de semana, catorce parejas procedentes de siete comunidades autónomas compitieron en el coto mierense, entre ellas campeones y subcampeones de España e incluso campeones del mundo de la especialidad.

La trucha de mayor tamaño pescada durante la competición, antes de ser devuelta al río. / Foto cedida a LNE

La prueba, organizada por la Peña de Pesca "El Cantu", concluyó el domingo tras dos jornadas de intensa competición marcadas por las elevadas temperaturas. Pese a ello, los participantes coincidieron en destacar la extraordinaria salud del río y el elevado número de capturas registradas durante el campeonato.

La victoria fue para la pareja formada por Jonathan Fernández Jimena y Carlos Candás Iglesias. La segunda posición correspondió a José Manuel Cifuentes y Francisco Javier Lafuente Morán, mientras que el tercer puesto fue para Víctor Antonio Gómez Vaquero y Miguel Ángel García López.

Más allá de la clasificación, la principal conclusión que dejó el campeonato fue el enorme potencial que conserva el coto sin muerte de Mieres. Así lo expresó el ganador de la competición, Jonathan Fernández, natural de Morcín. "Nos hemos encontrado un río con muchos peces, aunque con un calor extremo", explica. "La competición ha sido muy intensa y disputada hasta el final. Hay que valorar el gran trabajo realizado por la Peña El Cantu, que ha conseguido reunir en Mieres a las mejores cañas de lance de toda España".

Fernández se mostró especialmente sorprendido por la calidad de los ejemplares presentes en el río. "Hemos visto truchas enormes y se han conseguido ejemplares de hasta 58 centímetros, cuando el máximo de las medidas que nosotros utilizamos son de 60. Eso demuestra el potencial que tiene este escenario".

El pescador asturiano fue incluso más allá al valorar el futuro del coto. "Reúne todas las condiciones para volver a ser uno de los mejores de Europa. Tiene calidad, cantidad de peces y unas características que muy pocos lugares pueden ofrecer actualmente".

Participantes en el open. / Foto cedida a LNE

Una opinión muy similar expresó José Manuel Cifuentes, uno de los grandes referentes nacionales de la especialidad. El pescador leonés, campeón de España y segundo clasificado en la competición, aseguró que la evolución del río resulta evidente para quienes lo visitan con frecuencia.

"Este año nos hemos encontrado incluso más peces que el pasado", señaló. "El río está precioso, con aguas cristalinas y una población truchera que llama la atención a cualquiera que venga a pescar".

Cifuentes quiso también destacar el papel desempeñado por la Peña El Cantu en la recuperación del prestigio del escenario mierense. "Mieres tiene la suerte de contar con una peña que no solo trabaja para mantener viva la actividad, sino que además se preocupa por hacer cantera y fomentar la afición entre los más jóvenes".

El pescador leonés considera que el potencial del coto trasciende el ámbito estrictamente deportivo. A su juicio, puede convertirse en un importante recurso turístico para el concejo.

"Actualmente, ya está atrayendo a pescadores de toda España. Muchos vienen a entrenar y lo hacen acompañados por sus familias. Eso genera actividad económica en hoteles, alojamientos, restaurantes y comercios. Es un recurso que puede aportar mucho al territorio", afirmó.

No obstante, también advirtió de algunos aspectos que deberían mejorarse para favorecer ese crecimiento. "El principal problema son los accesos. No hay suficientes y algunos de los existentes no se encuentran en las mejores condiciones. Incluso pueden llegar a resultar peligrosos para los pescadores".

Una reserva inaugurada en 1997

Las buenas sensaciones recogidas durante el Open de Lance no son fruto de la casualidad. Desde hace años diferentes especialistas vienen alertando de la recuperación que está experimentando el coto sin muerte del Caudal, una instalación inaugurada en 1997 y que durante años fue considerada una referencia continental.

Su etapa dorada fue, sin embargo, relativamente breve. A comienzos de siglo comenzó un progresivo declive que llevó al río a perder buena parte de su prestigio. Los pescadores señalaron entonces a la proliferación de cormoranes como uno de los principales factores de la reducción de la población de truchas. Posteriormente, se sumaron otros problemas, como el aumento de las garzas y la expansión de la boga de río, especie que compite con las truchas por el hábitat y los recursos alimenticios.

Durante años el coto fue perdiendo protagonismo dentro de los grandes circuitos nacionales. Sin embargo, la protección derivada de su condición de tramo sin muerte ha permitido una regeneración progresiva que ahora empieza a dar resultados visibles.

Uno de los mayores avales a esa recuperación llegó con la celebración en Asturias del Campeonato del Mundo de Pesca con Mosca. El coto mierense fue una de las sedes de la competición y acabó convirtiéndose en la más productiva de todas.

Exhibición inolvidable

El mejor pescador del equipo español, David Arcay, protagonizó una actuación que todavía hoy recuerdan los aficionados. Durante una de las mangas disputadas en el Caudal logró capturar 38 truchas en apenas cuatro horas, un registro que ningún otro competidor pudo igualar en ninguno de los escenarios del campeonato.

Aquella exhibición sirvió para situar nuevamente a Mieres en el mapa internacional de la pesca deportiva. También para confirmar algo que muchos pescadores locales venían observando desde hacía tiempo: el río estaba recuperando su potencial.

Entre quienes mejor conocen esta evolución se encuentra Andrés Torres, campeón del mundo por equipos con la selección española. El deportista ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de proteger y promocionar este tipo de espacios.

Según explica, el tramo comprendido entre Ujo y Parteayer ofrece actualmente unas condiciones excepcionales para la pesca deportiva. La existencia de ejemplares de distintos tamaños y la elevada densidad de población convierten el coto en un escenario especialmente atractivo tanto para la competición como para el entrenamiento.

El éxito del IV Open de Lance parece reforzar esa tendencia. Enrique Fernández, de la Peña "El Cantu", sostiene que el campeonato ha servido para mostrar a pescadores llegados de toda España la realidad actual del río y sus posibilidades de futuro. "La presencia de deportistas de primer nivel procedentes de siete comunidades autónomas constituye una demostración del interés que vuelve a despertar el Caudal dentro del panorama nacional".

Mientras los participantes regresaban a sus lugares de origen, el comentario más repetido era prácticamente unánime: "El coto sin muerte de Mieres ha dejado atrás los años más difíciles y vuelve a navegar con fuerza a favor de corriente".