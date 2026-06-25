"Lo verdadero", de Lourdes Álvarez, es el mejor libro en asturiano del año 2025 para la tertulia Malory

La Tertulia Malory, de El Entrego, ha elegido el poemario "Lo verdadero", de Lourdes Álvarez, como mejor libro en asturiano de todos cuantos se editaron en 2025. El jurado estuvo formado por los escritores Xulio Arbesú, José Luis Rendueles, Solinca Turbón, Roberto Corte, Aique Fernandi, Beatriz Quintana Coro, David Fernán, Margarita Díaz, Rosana Ordiz García, Gonzalo G. Barreñada, Pepe Fernández Alonso, Chechu García y Henrique G. Facuriella, que fallaron el premio en un acto celebrado en la tertulia el sábado 20 de junio de 2026.

El jurado destacó, en el acta del fallo, que "'Lo verdadero' destaca por alcanzar la pureza de la emoción y hacerlo con la musicalidad propia de la poesía de trasmisión oral, en un viaje metafórico y repleto de simbolismo que nos lleva a lo inicial, lo intacto, lo no contaminado, lo esencial. Lo verdadero es la inocencia de la infancia, a la que siempre se vuelve. Una poesía sugerente, referencial, profundamente emocional y cuidada, con la que la autora logra un poemario intenso, verdadero y de una perfección formal deslumbrante". El jurado también destacó la enorme calidad de la producción literaria en asturiano del año 2025, lo que hizo que la decisión de premiar el poemario de Lourdes Álvarez se tomara por mayoría.

El galardón consiste en una ilustración de Alfonso Zapico y una medalla conmemorativa, que se van a entregar en un acto público en El Entrego en fechas próximas.

"Lo verdadero" es el séptimo poemario de Lourdes Álvarez. Publicado por Ediciones Trabe dentro de su conocida colección de poesía "Pontiga", es uno de los libros más singulares de la autora, en el que ahonda en el sentido de lo verdadero, que es regresar a la memoria, a la pureza de la emoción que se vive durante la infancia. El sujeto poético, con una identidad femenina clara, se sabe muerto e imagina la muerte ya desde el primer poema. Lo verdadero es lo que no se puede poner en duda, pero también lo que es esencial para una persona. No existe una verdad universal, la verdad está ligada a la emoción, los afectos, los lazos de familia, las relaciones con la comunidad. La poesía logra que lo verdadero surja, que los lazos con el mundo se tornen visibles, que la línea entre verdad y ficción, se muestre y se desvanezca, y que nos guie por una compleja senda que es la vida misma.

Esta es la decimoquinta ocasión en que el grupo concede este premio. El año pasado resultó ganador el poemario "Argayu" de Berta Piñán, y en ediciones anteriores fueron premiadas las obras: "Nunca vencida, una historia de la idea d’Asturies", de David Guardado; "Tiempu d’escoria", de Xosé Nel Riesgo; "Onde’l caos se texe y se destexe", de Xulio Viejo; "Les isles inciertes", del fallecido Xuan Bello; "Memoria de Tuña", de Antón García; "Incorrectos", de David Artime; "El llibru póstumu de Sherezade", de Raquel F. Menéndez; "Lluvia d’agostu", de Francisco Álvarez; "L’aire ente la rama", de Ángeles Carbajal; "Más espeso que l’agua", de Consuelo Vega; "Carne de melandru", de Milio Rodríguez Cueto; "La Chelita", de Ruma Barbero, y "La ñeve del Cuquiellu", de Xabiero Cayarga. Con este galardón, sus fundadores quieren "prestigiar la creación literaria asturiana", al mismo tiempo que se da difusión a las obras que, a criterio del jurado, sean consideradas los mejores libros escritos cada año en asturiano.

Lourdes Álvarez García (L’Agüeria d’Urbiés, 1961) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y una de las voces más destacadas de la literatura asturiana. Poeta, es también miembro correspondiente de la Academia de la Llingua Asturiana desde el año 2001. Formó parte de lo que se dio en llamar "segunda generación del Surdimientu". Su poesía ahonda en una línea de carácter simbolista, muy atenta a la memoria, la naturaleza y la identidad femenina. Tiene publicados los poemarios "Aldabes del olvidu" (1990), un acercamiento a su universo íntimo y personal; "Cálices de la nueche" (1992); "Mares d'añil" (1992) con el que recibió el premio Teodoro Cuesta de Poesía; "Como aquella que yeres" (1994), con el que consigue su segundo premio Teodoro Cuesta; "Son del tardíu" (2006), o "P'anular los adioses" (2018), que recibió el premio de la Crítica de Asturias. Su trabajo se recoge en varias recopilaciones: "Poesía escoyida" (1985-1997), "Mediando distancies" (2006) y "Coles señes del agua. Poesía reunida" (1990-2018).

Tiene publicados cuentos para niños con la Editorial Ámbitu: "Animalinos" (2006), "Kico Perico" (2006), "Los animales" (2007), "Animalaes" (2007), "La primavera" (2009) y las traducciones de literatura infantil "Otto ye un rinoceronte" (1990), de "O. L. Kirkegaard", y "Un sudaca na corte" (1993), de Daniel Moyano.

En 2023 recibió el Premio Nacional de Literatura Asturiana en su tercera edición.