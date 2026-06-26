El aplaudido mensaje de una asturiana a un cubano que se instaló en su pueblo: "Hay casas baratas por si quieres traer a tu familia, somos gente sociable"
Senen compró una vivienda en El Entrego por 13.000 euros, con humedad y sin electricidad, y la está reformando él mismo para entrar a vivir
Dejaron atrás Cuba y se instalaron en España con un único objetivo: trabajar y cumplir sus sueños. Uno de ellos cada vez está más cerca: han comprado una casa en El Entrego y la están reformando para convertirla en su hogar.
El primer día que llegaron a Asturias llovía, pero eso no les quitó la ilusión de construir un futuro en la región. Pronto llegó una buena oportunidad. Compraron una casa por 13.000 euros con graves problemas de humedad en las paredes y sin luz. Y Senen empezó a reformarla y documentar el proceso en TikTok. Sus vídeos sobre la reforma acumulan más de 200.000 visualizaciones.
Entre los cientos de mensajes que reciben sus vídeos destaca uno. Una vecina, de nombre "Fefi", les da una calurosa bienvenida. "Yo soy vecina de usted soy de San Martín del Rey Aurelio en la barriada aquí tiene casas baratas por si quiere comprar o si quiere traer a su familia de Cuba. Yo soy asturiana. Nací aquí y moriré aquí y los asturianos somos muy sociales", escribió a la familia.
La hospitalidad de esta vecina desató una serie de mensajes aplaudiendo su actitud ante la llegada de la familia. "Eres maravillosa", le decían.
Una casa por 13.000 euros
La casa que Senen y su familia han comprado en Asturias está en El Entrego y le costó 13.000 euros. En el momento de la compra no tenía suministro de luz, pero sí de agua.
Senen se está encargando de la reforma. Ha picado todas las paredes porque la casa tenía mucha humedad "y se separaban los azulejos".
La casa tiene cocina, dos habitaciones y un baño. "Aquí hay casitas baratas para reformar", anuncia Senen a sus compatriotras.
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