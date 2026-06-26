El CAI de Pando distingue al escritor Miguel Ángel Fernández por su colaboración para poner en marcha su periódico

El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando celebró su fiesta de verano y entregó su premio anual, “Pandorín”. Miguel Ángel Fernández, escritor y fundador de la tertulia “Encuentros” de Langreo, recibió el galardón por su ayuda en la puesta en marcha y el desarrollo del periódico “La verdad del CAI. Noticias transmitidas desde Pando”, que ha llegado a su octavo número.

“Empezó como una prueba, pero después de siete ejemplares está consolidado”, aseguró Nieves Mejuto, directora del CAI de Pando, que reconoce con esta distinción a personas o entidades que colaboran con el centro. La publicación es ya, dijo, “una seña de identidad” que “da a conocer las actividades del CAI”.

Y coordinando todo el trabajo que desemboca en la impresión del periódico está Miguel Ángel Fernández, con una labor “altruista”, dijo Mejuto. El escritor, que recogió el premio entre aplausos, forma parte, junto a usuarios del centro, del consejo redactor que, añadió la directora del CAI, “cada seis meses” elabora una nueva publicación. La octava edición ya está lista y usuarios del centro y familiares se la llevaron para casa.

Miradas Violetas

En ella, entre las variadas actividades reflejadas, figura la gala Miradas Violetas, que organiza el Movimiento Asturiano por la Paz, para reconocer la trayectoria de destacadas mujeres de la región. En este evento celebrado en el teatro Filarmónica de Oviedo participaron usuarios del centro, que interpretaron, en lengua de signos “Santa Bárbara bendita”, acompañando a la cantante langreana Marisa Valle Roso.

En la fiesta de verano también lo hicieron ante las familias y representantes de concejos de la comarca. En la jornada se dieron a conocer también los resultados de la votación que realizan cada año usuarios y la plantilla para elegir a la reina y el rey del centro. “Se habilita un plazo y se presentan los candidatos”, comentó Nieves Mejuto.

Variadas actividades

Los ganadores en esta edición fueron Carolina Conde y Avelino Barbón, que recibieron una sonora ovación de los asistentes. La directora del CAI resaltó la “chispa, frescura y espontaneidad” de la reina y “la nobleza, la serenidad y los valores” del rey. Ambos recibieron una moneda conmemorativa del acto de celebración de los 120 años de la Casa Consistorial de Laviana. Este obsequio fue entregado por Julio García, alcalde del concejo del alto Nalón, y Leticia Gil, segunda teniente de alcalde.

David Fernández, en representación del gobierno local de Langreo, cerró el acto central de una jornada, que contó con numerosas actividades. Hubo un espectáculo circense y varias sesiones de baile.