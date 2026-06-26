A la carrera, con madreñes: Bezanes acogerá el 8 de agosto el VI Campeonato del Mundo, que une deporte y tradición

En poco más de un mes Bezanes se llenará de madreñes. El próximo 8 de agosto se celebrará en la localidad del concejo de Caso una cita que gira en torno a este tradicional calzado asturiano. Es la VI edición del Campeonato del mundo de carrera de madreñes, una competición que combina deporte y tradición.

La Asociación Cultural, Recreativa y de Festejos de Sobrecastiello organiza este campeonato, que mantiene el espíritu con el que nació, el de preservar y divulgar una de las señas de identidad más representativas del medio rural asturiano, al tiempo que pone en valor la cultura vinculada a la madera y las tradiciones del concejo de Caso.

Entre las diferentes categorías con las que contará la prueba está la infantil, que recorrerá una distancia de cien metros. Los participantes de la absoluta tendrán que completar un recorrido de 450 metros por la localidad casina. Las inscripciones podrán realizarse tanto de forma presencial, en el Bar La Bolera de Bezanes, como a través del enlace habilitado en las redes sociales de la asociación (@comisionbezanes).

El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de julio. También se podrá realizar la inscripción el día de la competición hasta las 17.00 horas. Los participantes tienen que abonar una cuota de cinco euros, que para los competidores infantiles (hasta 13 años) será de dos.

La asociación ha abierto también la convocatoria para la concesión del Premiu madreñina del añu 2026, una distinción destinada a reconocer a personas, instituciones, empresas o colectivos que destaquen por su labor en favor de la cultura relacionada con la elaboración de madreñes y, en general, con la aplicación de la madera como recurso para mejorar la vida cotidiana. También se pueden presentar candidaturas de entidades o personas que trabajen por dar a conocer el patrimonio natural y cultural del concejo de Caso.

Candidaturas

El plazo fijado para remitir las propuestas finaliza el 12 de julio. Las candidaturas se tienen que enviar a través del correo electrónico “cofebe6@gmail.com”, indicando en el asunto «CONVOCATORIA MADREÑINA DEL AÑU» o bien en el instagram de la asociación “@comisionbezanes”.

El nombre del galardonado se dará a conocer en los días previos a las celebraciones de San Salvador, y la entrega del premio tendrá lugar el 8 de agosto, durante un acto público enmarcado en las fiestas parroquiales. Los organizadores animan a vecinos y visitantes a participar en la iniciativa, que, indican, “busca reconocer a quienes contribuyen a mantener vivo un legado centenario y, al mismo tiempo, convertir a Bezanes en un referente cultural y turístico”.