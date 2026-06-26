Concluyen las obras de la gran marquesina de autobuses de Sama, donde ya se ha instalado el mobiliario

Asientos con respaldo y otros sin él y bancos isquiáticos, diseñados para descansar semisentado. Es el mobiliario de la gran marquesina de autobuses, de 90 metros cuadrados, que se ha construido frente al centro de salud de Sama. La infraestructura, ubicada en una margen del río Nalón, ya está lista, aunque aún no se utiliza y permanece cerrada por una valla.

El equipamiento, que costó 379.165 euros y fue financiada por los fondos europeos Next Generation, sustituye a las dos marquesinas existentes. Los usuarios dispondrán de mayor espacio cubierto en la nueva estructura de acero y vidrio templado.

El intercambiador dispone de un panel en el que se informará de los próximos autobuses que pasarán por la zona y de tablones de anuncios, en los que se han colocado carteles del Consorcio de Transportes de Asturias. La Consejería de Movilidad eligió para ubicar la gran marquesina un punto que registra un intenso tráfico de viajeros, la calle Alejandro Ballesteros. Otra ubicación con una notable afluencia de usuarios es la próxima al Hospital Valle del Nalón, en Riaño, donde también se proyectó otra de las infraestructuras, de 72 metros cuadrados de superficie.

Esta actuación se enmarca en el bloque de actuaciones que ha impulsado el Principado en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible. Estos proyectos han supuesto una inversión de 19,3 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Cuatro infraestructuras en el valle

Entre las obras que se abordan con esta cuantía figuran las nuevas marquesinas para los usuarios de los autobuses en tres concejos de la comarca del Nalón, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. También se han construido en Oviedo, Gijón, Avilés y Siero.

En la capital asturiana ya funciona una gran marquesina en las proximidades del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que ha concentrado las paradas existentes en el entorno del complejo sanitario. Junto al gran espacio de espera se instalaron unas pasarelas eléctricas que comunican esa zona con el acceso de Consultas Externas. El campus universitario de El Cristo y Llamaquique, en las proximidades de la estación de tren, disponen de otras dos infraestructuras.