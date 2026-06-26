Los cursos de extensión de la Universidad de Oviedo vuelven a ser protagonistas en el verano de las Cuencas
Geotermia, sidra y cultura minera son los tres ámbitos académicos sobre los que se ofrecerán talleres, los dos primeros desde el 29 de junio
Las cátedras universitarias afincadas en las Cuencas han hecho renacer este verano los cursos de extensión universitaria en Mieres y en Langreo.
Al ya habitual curso de "Energía renovable geotérmica" que la Cátedra Hunosa imparte desde hace años en el campus universitario de Barredo, en Mieres, este verano se unen otros dos cursos, impulsados desde la Cátedra de la Sidra de Asturias y la Cátedra de la Cultura Minera, que dirigidas respectivamente por el lavianés Luis Benito García y por Jorge Muñiz, tienen su sede en la Casa de la Buelga de Ciaño (Langreo).
El curso "Energía renovable geotérmica: de la teoría a la práctica" comenzará este próximo lunes 29 de junio, y se alargará hasta el 3 de julio. Contará con un máximo de 25 plazas, y los asistentes podrán conocer qué es la geotermia, "un recurso sostenible, renovable, una fuente de energía cercana económicamente viable". Se persigue "impartir los conocimientos técnicos necesarios para entender las distintas tecnologías" implicadas en el aprovechamiento de la geotermia.
Por su parte, "La cultura sidrera asturiana. Historia, ciencia y patrimonio", también se impartirá del 29 de junio al 3 de julio, con 20 participantes como máximo, en la Casa de la Buelga. Está enfocado a "cualquier persona interesada en aproximarse al conocimiento de la cultura sidrera", tanto "estudiantes universitarios como personas ajenas al centro de formación". Incluye actividades fuera de la Casa de la Buelga, como una visita a Sidra Alonso.
Para más adelante -del 20 al 24 de julio- quedará el curso de extensión "Verde de montes y negra de minerales. La minería en Asturias", que se impartirá en la Casa de la Buelga, con 25 alumnos como máximo. Un taller también enfocado a "cualquier persona interesada en aproximarse al conocimiento de la cultura minera". A los alumnos se los intentará, sobre todo, acercar al "patrimonio material e inmaterial de la minería en Asturias, tanto desde una perspectiva teórica como práctica", con visitas "a lugares de interés".
Apuesta
El pasado mes de noviembre, Universidad de Oviedo y Ayuntamiento de Langreo hacían pública su colaboración para relanzar la actividad en la Casa de la Buelga. De esta forma, se instalaron en la casona palaciega langreana las cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera. Además, será desde septiembre sede del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). Además, seguirá acogiendo todo tipo de actividades culturales durante el año.
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