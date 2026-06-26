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Deficiencias en el nuevo centro de salud de Sotrondio y derivaciones constantes a Gijón, las denuncias de la Plataforma por la Sanidad Pública del Nalón

El ambulatorio, inaugurado en enero, carece de aire acondicionado, subrayan los pacientes

Protesta este miércoles en Sotrondio.

Protesta este miércoles en Sotrondio. / Plataforma por la Sanidad Pública

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Sotrondio

El centro de salud de Sotrondio, inaugurado el pasado mes de enero, "padece graves carencias", como la "falta de aire acondicionado", algo que se está echando en falta estos días. Además, explicaron desde la Plataforma por la Sanidad Pública del Nalón, apoyada por la Agrupación de Electores de San Martín, "día sí y día también tienen que venir empresas a realizar arreglos" ya que, aseguran, "se abrió bajo mínimos".

Además, la Plataforma denunció que los servicios de Traumatología, Urología y Dermatología del hospital Valle del Nalón "están bajo mínimos", con esperas para una consulta, afirmaron, "de un año, incluso más". La fusión de áreas sanitarias, que integró la del Nalón en Gijón (Área III), está "dejando al hospital Valle del Nalón como un gran ambulatorio", con "menos servicios de los existentes anteriormente".

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De esta forma, denuncian, los pacientes del Nalón están siendo derivados masivamente a Gijón, "a Cabueñes, Jove y hospital de la Cruz Roja" para la realización de pruebas, con los costes económicos y de tiempo que esto conlleva. "No hay personal suficiente en el hospital de Riaño", recalcó el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública del Nalón, David García.

Sobre el asistente virtual que ahora recoge las llamadas para las citas, la plataforma "Noa", señalaron que "lo único que ha logrado es aumentar la brecha digital, y la deshumanización en el trato a los pacientes". Unos pacientes, subrayan, que ven "cómo cada vez aumentan más los tiempos para poder pasar consulta" física en los centros de salud, "en algún caso tenemos conocimiento de esperas de hasta 25 días".

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La Plataforma, junto a la Agrupación de Electores, promovió este jueves una concentración ante el centro de salud de Sotrondio como protesta por sus "déficits".

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