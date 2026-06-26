Duro Felguera ultima su vuelta a casa en “un regreso a los orígenes, mirando al futuro”, con 525 trabajadores

Duro Felguera vuelve a casa. La empresa ha ocupado ya su nueva sede en La Felguera, dos edificios en Valnalón, la zona en la que en 1858 nació la compañía y desde la que la dirección quiere “relanzar la empresa”, en palabras de Saúl Panero, director de operaciones, que define el traslado como “un regreso a los orígenes mirando al futuro”.

Saúl Paunero, director de operaciones de Duro Felguera, a la puerta del edificio Los Relojes de Valnalón, en Langreo / D. O.

Dos edificios y 8.000 metros cuadrados

Este viernes los logos de Duro Felguera volvieron a verse en Valnalón, en dos edificios del Principado. En el edificio Incuv@tic II, de 3.500 metros cuadrados y en el que hasta ahora estaba Capgemnini, se instalarán los departamentos de ingeniería, medio ambiente, calidad, seguridad y salud, además de un centro de datos de última generación que reduce considerablemente el consumo energético.

Enfrente, en uno de los característicos edificios de ladrillo visto de Valnalón, el conocido como edificio de Los Relojes, de 2.500 metros cuadrados, estará el área corporativa, servicios jurídicos y financieros, recursos humanos y la dirección de la empresa. Acogerá además las reuniones del consejo de administración. Los Relojes fue en su día el antiguo taller eléctrico de Duro Felguera, y allí tenía su vivienda el fundador, Pedro Duro. La techumbre de esa vivienda aún se conserva en la zona en la que ahora está el despacho del nuevo presidente de la compañía, Eduardo Espinosa Bustamante.

Antigua vivienda de Pedro Duro, ahora despacho del presidente de Duro Felguera / D. O.

La colocación de los rótulos es “un hito importante”, subrayó Paunero, que apuntó que “todos vecinos de aquí, es una vuelta a las raíces después del proceso de restructuración”. Él mismo trabajó durante 12 años en un edificio que está al lado del de Los Relojes, donde ahora tiene su despacho. Paunero echó la vista atrás y reconoció que “el entorno ha cambiado mucho, las obras del soterramiento han integrado Valnalón en La Felguera”. Insistió en que están “muy ilusionados” porque “en La Felguera siempre se nos ha tratado muy bien”.

Trabajos para la instalación de la cartelería en los edificios que ocupará Duro Felguera en Valnalón. / D. O.

Una plantilla de 525 trabajadores

Duro Felguera tiene en la actualidad una plantilla de 525 trabajadores. Deja su sede en el Parque Tecnológico de Gijón para volver a casa. La mayor parte de los empleados, excepto los que estén en las obras, trabajarán desde la próxima semana en La Felguera.

Cada uno de los empleados ha metido en una caja sus cosas y todo ese material ya está sobre su mesa en los distintos espacios de los dos edificios de Valnalón. Desde esta nueva/vieja sede se gestionan ya los proyectos que distintos lugares del mundo. “Vamos a reforzar nuestra presencia en México y en otras localizaciones”, aseguró Paunero.

Cajas en una de las salas que ocupará el departamento de ingeniería de Duro Felguera en Valnalón / D. O.

Duro prevé alcanzar desde La Felguera una facturación superior a los 400 millones de euros en 2028. "Bajo el control del grupo Prodi (con el 80% del capital con la operación acordeón), Duro Felguera centrará su actividad en el mercado mexicano, apoyándose en su socio para obtener avales y proyectos, con el objetivo de alcanzar una facturación de 400 millones de euros en 2028", señaló Eduardo Espinosa, presidente de Duro Felguera, en declaraciones a "Expasión". Espinosa señaló que se prevé que Duro cierre este año con una cifra de ventas de 120 millones (60% en México) apoyada en trabajos para Grupo Prodi y Mota-Engil como, por ejemplo, la planta de amoniaco de Escolin o el ciclo combinado de Tula.

Nuevos logos en los edificios

La seña de Duro Felguera en Valnalón, en su territorio originario, es aún visible pese a que la empresa abandonó Langreo hace más de una década. En uno de los edificios de esa fachada estilo "Manchester" se conserva aún en metal uno de los antiguos logos de la empresa. La renovación llegó este viernes con los nuevos rótulos en los dos edificios que ocuparán los trabajadores a partir del día dos. Las dos edificaciones lucen ya la identidad corporativa. Operarios de una empresa radicada en Valnalón recuperaron la huella de Duro en Langreo. Fue un trabajo que podría paracer rutinario pero que tenía mucho de simbólico, como señaló el director de operaciones de la compañía, Saúl Paunero, que calificó de "hito" la colocación de esos letreros. En el edificio Incuvatic los operarios retiraron el enorme cartel de CapGemini y aprovecharon la estructura para colocar sobre ella la marca de Duro Felguera. El día 2 de julio los trabajadores de Duro Felguera, que en estos momentos están teletrabajando tras la venta de la sede de la empresa en Gijón, están citados en La Felguera. Será, así lo presentan, el inicio de una nueva etapa de la compañía.